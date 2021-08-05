عذب زوجته لإجبارها على التسول.. النيابة تستدعي «شقاوة» من محبسه وتوجه له تهما جديدة

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واصلت نيابة محرم بك بالاسكندرية اليوم الخميس تحقيقاتها في واقعة تعذيب ربة منزل على يد زوجها وإرغامها على التسول هي وأبناءها.

وتحت إشراف المستشار حمادة الصاوى النائب العام أستدعت النيابة المتهم الشهير بـ«محمد شقاوة» من محبسه وواجهته بأقوال شهود الواقعة وهم ٣ من جيران المجنى عليها ومنهم ربة منزل هي من ابلغت اهليتها فضلا عن ضابط مباحث قسم شرطة محرم بك وضابط بقسم مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. واكد جميع الشهود صحة الواقعة وفقا لرواية المجنى عليها «شيماء» .

ووجهت النيابة للمتهم اليوم تهمتى الإحتجاز والتعذيب فضلا عن تهم الاتجار بالبشر والضرب والاصابة.

وأمر خالد بركات وكيل النائب العام بإستعجال تقرير كشف المخدرات الخاص بالمتهم لإرفاقه بالقضية.

وكانت المجنى عليها شيماء السيد 36 سنة روت قصتها لـ «المصرى اليوم» قائلة: الحكاية بدأت منذ 15 سنة لما انفصلت عن زوجها الأول وارتبط بزوجى الحالى «محمد» وتوسمت فيه الخير في بناء أسرة وتربية طفلى ثمرة زواجى الاول .

واضافت شيماء ان زوجها الشهير بـ «محمد شقاوة» كان يمتلك تاكسى اجرة وانجبت منه 5 أطفال ثم اكتشفت أنه مدمن شرب المخدرات والكحوليات وبدأ في الإعتداء عليها بالضرب ثم بدد كل ممتلكاته وباع شقة الزوجية وانتقلوا للعيش في شقة«قانون جديد»ثم باع السيارة الأجرة .

وأضافت شيماء لـ «المصرى اليوم»: الأمور تطورت خلال الخمس سنوات الاخيرة اذا بدا زوجها يزيد من حدة ضربها والاعتداء عليها هي وأطفالها ثم أجبرها على التسول لتوفير ثمن المخدرات وعندما رفضت في بادىء الامر تعدى عليها وعذبها وهددها بالقتل وقال «انت وعيالك تنزلوا الشارع انا محتاج فلوس«

وتابعت «كان يضربني أنا وأولادي اللي خلفتهم منه وعددهم 5، عشان ننزل نتسول عشان نجيبله السجائر ويعرف هو كمان يجيب مخدرات وخمور اللي كان متعود عليها، وأنا خريجة معهد فني، لكن كنت مجبرة مع أولادي على التسول عشان نوفر فلوس الحاجة اللي هو عايزها».

وأوضحت شيماء أنها قضت أخر 5 سنوات في تعذيب لا ينتهي، بدأ بالضرب ثم التعدى عليها بالأسلحة البيضاء والآلات الحادة وإحداث الكثير من الجروح بجسدها. مشيرة إلى ان الأمور تطورت بعد عيد الاضحى ووصلت ذروتها ،بعد ان مزق شعر رأسها ثم حلقه «زيرو» ولم يكتفى بذلك بل جردها من ملابسها وضربها وتبول على وجهها .

واكدت ان الزوج احتجزها بالشقة التي حولها إلى سلخانة تعذيب حتى تمكنت والدتها من إبلاغ الشرطة التي نجحت في تحريرها والقبض على الزوج وتحرير محضر بالواقعة واحالته إلى النيابة العامة.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة التي أجراها خالد بركات مدير نيابة محرم بك بإشراف المستشار محمود الغايش المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية والتى حملت رقم (١٧٩٠٣ لسنة ٢٠٢١) جنح محرم بك ‘ فإن الشرطة نجحت في تحرير الزوجة من الشقة سكنها بشارع الصفا والمروة بمنطقة عزبة الصبحية دائرة قسم شرطة محرم بك وألقى القبض على الزوج كما تم تحريز بعض الآلات المستخدمة في عملية التعذيب .

وأمرت النيابة بحبس الزوج بتهمة الإتجار بالبشر ،وأستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها وتسلمت تقرير الطب الشرعى الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها واكد التقرير «ان الجروح الموصوفة بجسد المجنى عليها جائز حدوثها وفقا لروايتها» .