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"أبو عول": حليب الأم يعزز مناعة وذكاء الطفل ويتكيف واحتياجاته

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"أبو عول": حليب الأم يعزز مناعة وذكاء الطفل ويتكيف واحتياجاته "أبو عول": حليب الأم يعزز مناعة وذكاء الطفل ويتكيف واحتياجاته

كشفت نائب أول نساء وولادة في مستشفى رعاية الوطني الدكتورة نهلة أبو عول أن حليب الأم من أهم مصادر الطاقة والعناصر الغذائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و24 شهراً، كما أنه يتكيف مع احتياجات الطفل المتغيرة.
وأوضحت "د. أبو عول" أن منظمة الصحة العالمية توصي الأمهات بإرضاع أطفالهن حتى عمر 6 أشهر دون أي أطعمة أخرى، ثم الاستمرار في الرضاعة لمدة عامين مع إدخال عناصر غذائية جديدة.
وذكرت فوائد الرضاعة مؤكدة أنها تتمثل في جوانب عديدة؛ أهمها تقوية الجهاز المناعي للطفل، وذلك لأن حليب الأم غني بكريات الدم البيضاء، كما أنه يُؤمن للطفل احتياجه من المضادات الطبيعية لمقاومة الفيروسات والالتهابات.
تقول "أبو عول" إن حليب الأم يحتوي على مجموعة كبيرة من البكتيريا النافعة للجهاز الهضمي للطفل؛ لذلك كلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية أدى ذلك إلى نمو الطفل بشكل أفضل، وزيادة معدل الذكاء لديه.
وتابعت: ومن فوائد الرضاعة الطبيعية أنها تساهم في تعزيز الترابط بين الأم والطفل ما ينعكس ذلك على حياة الأطفال حتى في وقت لاحق. كما أنها تعزز قوة عظام الأم على المدى البعيد وتخفض خطر الإصابة بالالتهاب المفاصل الروماتويدي وسرطان المبايض ومرض السكري النوع 2.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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