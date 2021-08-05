مفتي الجمهورية ينعى الكفراوي: قدم نموذجًا في العطاء الوطني

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نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية -رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المهندس حسب الله الكفراوي -وزير الإسكان الأسبق- الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية: إن الفقيد كانت له جهود كبيرة، وحاز شعبيةً واسعة وقبولًا واحترامًا كبيرَيْن في أوساط الموطنين والسياسيين، حتى لقَّبه البعض بـ«أبي المدن الجديدة في مصر».

كما ثمَّن فضيلة المفتي دَور الفقيد كأحد أبرز المسئولين التنفيذيين والمخططين المعماريين في مصر خلال القرن الماضي، حيث شغل عدة مناصب مهمة بنجاح كبير، كما كان أول من وضع نواة المدن الجديدة وتقسيمها.

كما أشاد المفتي بالتكريم الحكومي الذي حظي به الفقيدُ قبل وفاته، حيث حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، ووسام بطولة العمل من الاتحاد السوفييتي، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن ينزله منازل الأبرار، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.