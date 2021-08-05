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مجلس الوزراء ناعيًا حسب الله الكفراوي: شيخ المهندسين المصريين

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مجلس الوزراء ناعيًا حسب الله الكفراوي: شيخ المهندسين المصريين مجلس الوزراء ناعيًا حسب الله الكفراوي: شيخ المهندسين المصريين

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نعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمزيد من الحزن والأسى، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجلس في بيان، الخميس أننا «فقدنا اليوم واحدًا من أعلام ورموز الهندسة المدنية في ، والذي كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب»شيخ المهندسين المصريين«.

وتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعيا الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازي والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.

المصرى اليوم

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