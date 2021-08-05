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أحمد صلاح حسني ضيف إنجي على ببرنامج «أسرار النجوم» الليلة

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أحمد صلاح حسني ضيف إنجي على ببرنامج «أسرار النجوم» الليلة أحمد صلاح حسني ضيف إنجي على ببرنامج «أسرار النجوم» الليلة

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تستضيف المذيعة إنجي على، اليوم الخميس، الفنان أحمد صلاح حسني في برنامج «أسرار النجوم» على راديو نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة مساءً ولمدة ساعتين.

وأحمد صلاح حسني هو ممثل ولاعب كرة قدم وملحن، بدأ حياته كلاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، وتدرج بين صفوف الفريق منذ طفولته إلى شبابه ولعب ضمن المصري، وسرعان ما خاض تجربة الاحتراف، فلعب لأندية بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني، واكتفى بما حققه في كرة القدم في عام 2008 واتجه لتلحين الموسيقي، حيث لحن عدد من أغنيات كبار نجوم الغناء، وأبرزهم ومحمد حماقي.

وشارك أحمد صلاح كذلك كممثل في عدد من الأعمال التليفزيونية، منها: شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، كلام على ورق، الفتوة، كلبش، كوفيد 25، هجمة مرتدة، الاختيار، ختم النمر، الممر، حكايتي، لآخر نفس، بيت السلايف، عوالم خفية، والخلية.

المصرى اليوم

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