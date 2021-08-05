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بعد نجاحهم في «سجن النسا» نيللي كريم وأحمد داوود في مسلسل جديد

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بعد نجاحهم في «سجن النسا» نيللي كريم وأحمد داوود في مسلسل جديد بعد نجاحهم في «سجن النسا» نيللي كريم وأحمد داوود في مسلسل جديد

يتعاون الثنائي نيللي كريم وأحمد داوود في مسلسل سيُعرض على منصة شاهد قريبًا، ويعتبر ذلك هو تعاونهما الثاني بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل سجن النسا للمخرجة كاملة أبوذكري، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول العمل.

وقد نشر داود على حسابه الرسمي بأنستجرام ستوريز لبوكيه ورد مُرسل له من قِبل شركة إنتاج المسلسل وهي Partner Pro لتهنئ أحمد داود على المسلسل وتتمنى إنجاز مسلسل قوي يعجب الجمهور، وفي ستوري أخرى كشفت عن بوكيه آخر من ستوديوهات mbc، والذي كشف عن تهنئة الستوديو لـداود بعد أول يوم تصوير من المسلسل، مع تمنياتهم بنجاح المسلسل.

المصرى اليوم

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