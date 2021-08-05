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شركة للأمن البحري: أحد القتيلين على متن الناقلة «ميرسر ستريت» كان جنديا بريطانيا

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شركة للأمن البحري: أحد القتيلين على متن الناقلة «ميرسر ستريت» كان جنديا بريطانيا شركة للأمن البحري: أحد القتيلين على متن الناقلة «ميرسر ستريت» كان جنديا بريطانيا

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أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية «آمبري» أن حارس الأمن أدريان أندروود الذي قتل في هجوم ضد ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان كان جنديا سابقا بالجيش البريطاني.

وقالت «آمبري» إن أندروود كان على متن ناقلة الناقلة «إم تي ميرسر ستريت» عندما تعرّضت للهجوم في المحيط الهندي قبالة عمان الخميس الماضي، والذي خلف قتيلين أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وقال مدير «آمبري» جوم تومبسون في بيان: «كان أدريان جنديا سابقا في الجيش البريطاني لديه سجل مميّز في الخدمة».

وأضاف «قدم للعمل لدى آمبري في 2020 وسرعان ما جرى الاعتراف بمؤهلاته لتتم ترقيته سريعا من عنصر أمن في البحرية إلى قائد فريق».

وفي 30 يوليو الماضي أعلنت شركة «زودياك ماريتايم» التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أن ناقلة النفط «إم تي ميرسر ستريت» التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.

وحملت بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل ورومانيا إيران المسؤولية عن الهجوم، غير أن طهران رفضت قطعيا هذه الاتهامات.

المصرى اليوم

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