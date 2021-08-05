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شرطة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن

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شرطة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن شرطة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن
جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا إلى النيابة العامة

شرطة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفة أرقامها السرية، حيث بلغ ما تم سحبه (66,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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