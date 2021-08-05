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مشرعان أمريكيان بارزان يطالبان الرئيس التونسي بالعودة للالتزام بالديمقراطية

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مشرعان أمريكيان بارزان يطالبان الرئيس التونسي بالعودة للالتزام بالديمقراطية مشرعان أمريكيان بارزان يطالبان الرئيس التونسي بالعودة للالتزام بالديمقراطية
"مينينديز" و"ريش" أعربا عن قلق بالغ من تزايد التوتر

مشرعان أمريكيان بارزان يطالبان الرئيس التونسي بالعودة للالتزام بالديمقراطية

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز والعضو البارز في المجلس جيم ريش، اليوم (الخميس) عن شعورهما بقلق بالغ من تزايد التوتر والاضطرابات في تونس.

وطالب العضوان في بيان مشترك عبر البريد الإلكتروني، الرئيس قيس سعيد بالعودة للالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأمريكية-التونسية.

ودعيا الجيش إلى الالتزام بدوره في إطار ديمقراطية دستورية، وفقاً لـ"رويترز".

ودخلت تونس في أزمة سياسية بسبب قرارات اتخذها "سعيد" في الآونة الأخيرة شملت: إقالة رئيس الوزراء، وتجميد عمل البرلمان 30 يومًا، مما دفع أحزابًا كبرى لاتهامه بتنفيذ "انقلاب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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