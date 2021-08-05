بالأسماء.. الفائزون والفائزات بمبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" في أبها

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بالشراكة بين "أكاديمية MBC" و"الهيئة العامة للترفيه"

شارك في فعاليات محطة منطقة أبها، ضمن مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة"، 150 متقدمًا ومتقدمة في مختلف الفعاليات وورش العمل والندوات.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية وأكاديمية MBC.

شارك في الفعاليات التي أقيمت في فندق "سرواتبارك أبها"، خلال الفترة من 1 حتى 3 أغسطس الجاري، 127 مشتركًا ومشتركة في تجارب الأداء، ضمن مختلف اختصاصات قطاعَي الإعلام والترفيه، وبلغ عدد الفائزين منهم 14 موهبة.

وتخلّل فعاليات اليوم الأول إطلاق عدد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي اشترك فيها الضيوف والمحاضرون، إلى جانب عدد من المتقدمين، فضلًا عن نخبة من المتخصصين في القطاع ممن أداروا وأشرفوا على تلك الندوات والورش.

وخلال اختتام الفعاليات في اليوم الأخير، أُلقيتْ كلماتٌ ملهمة من قِبل أكاديمية MBC، ممثلةً في مديرة الشراكات والعلاقات الاستراتيجية الدكتورة عُلا العلوان، والهيئة العامة للترفيه ممثلة في عضو فريق تطوير المواهب في الهيئة عبد العزيز الزامل.

وفي موازاة ذلك شهدت الفعاليات حضور كوكبة من نجوم ونجمات ووجوه الإعلام والترفيه والسينما والتلفزيون والثقافة، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص، وأبرزهم: الفنانة ريم عبد الله، مقدم البرامج وصانع المحتوى محمد الموسى، الفنانة ريماس منصور، نائب مدير عام شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة عمر الديني، الإعلامية وخبيرة العلاقات العامة والتواصل إيمان نبيل، الممثل والكاتب خالد يسلم، المغني سلطان خليفة.

وفيما يلي أسماء الفائزين والفائزات في محطة منطقة أبها:

الإلقاء للرجال: معن عالم.

الإخراج فئة النساء: روان أبو سرهد.

تمثيل فئة النساء: مها العثمان.

تمثيل فئة الرجال: محمد شوقبي.

تمثيل مسرحي فئة الرجال: وائل غبيش.

تمثيل أطفال: وسام شريفي.

تصوير فوتوغرافي: نواف العمري.

الشعر فئة الرجال: عبد الله علي زياد.

الشعر فئة الأطفال: راكان الغامدي.

عرض خدع بصرية: سطام السبيعي.

الرسم فئة النساء: عفاف عبد الله.

غناء فئة الرجال: عيد المحمد.

العزف على العود: محسن الحداد.

تعليق صوتي فئة الرجال: محمد الأسمري.