أخبار عاجلة

حالة الطقس اليوم .. أجواء لطيفة اليوم وارتفاع درجات الحرارة غدًا -
سمير غانم ودلال عبدالعزيز في عمل فني واحد بعد رحيلهما من إنتاج «عراقية» (فيديو) -
«تيتيباس» يرفض تطعيم كورونا قبل بطولة أمريكا المفتوحة -
طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي -
اختيار القطاع الهندسي ضمن مشروع «الابتكار في القطاع الخاص» المقدم من الوكالة الألمانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أبو عول": حليب الأم يعزز مناعة وذكاء الطفل ويتكيف واحتياجاته

Print
"أبو عول": حليب الأم يعزز مناعة وذكاء الطفل ويتكيف واحتياجاته "أبو عول": حليب الأم يعزز مناعة وذكاء الطفل ويتكيف واحتياجاته

كشفت نائب أول نساء وولادة في مستشفى رعاية الوطني الدكتورة نهلة أبو عول أن حليب الأم من أهم مصادر الطاقة والعناصر الغذائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و24 شهراً، كما أنه يتكيف مع احتياجات الطفل المتغيرة.
وأوضحت "د. أبو عول" أن منظمة الصحة العالمية توصي الأمهات بإرضاع أطفالهن حتى عمر 6 أشهر دون أي أطعمة أخرى، ثم الاستمرار في الرضاعة لمدة عامين مع إدخال عناصر غذائية جديدة.
وذكرت فوائد الرضاعة مؤكدة أنها تتمثل في جوانب عديدة؛ أهمها تقوية الجهاز المناعي للطفل، وذلك لأن حليب الأم غني بكريات الدم البيضاء، كما أنه يُؤمن للطفل احتياجه من المضادات الطبيعية لمقاومة الفيروسات والالتهابات.
تقول "أبو عول" إن حليب الأم يحتوي على مجموعة كبيرة من البكتيريا النافعة للجهاز الهضمي للطفل؛ لذلك كلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية أدى ذلك إلى نمو الطفل بشكل أفضل، وزيادة معدل الذكاء لديه.
وتابعت: ومن فوائد الرضاعة الطبيعية أنها تساهم في تعزيز الترابط بين الأم والطفل ما ينعكس ذلك على حياة الأطفال حتى في وقت لاحق. كما أنها تعزز قوة عظام الأم على المدى البعيد وتخفض خطر الإصابة بالالتهاب المفاصل الروماتويدي وسرطان المبايض ومرض السكري النوع 2.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين

"البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين

الجزائر: سنعيد تقييم علاقتنا بالمغرب ونكثف مراقبة الحدود بعد "أعمال عدائية"

الجزائر: سنعيد تقييم علاقتنا بالمغرب ونكثف مراقبة الحدود بعد "أعمال عدائية"

"سبق" ترصد إقبال الطلاب والطالبات "فئة 12- 18" على مركز اللقاحات بمكة المكرمة

"سبق" ترصد إقبال الطلاب والطالبات "فئة 12- 18" على مركز اللقاحات بمكة المكرمة

الرائد يضم نجم النصر يحيى الشهري لصفوفه في صفقة انتقال حر

الرائد يضم نجم النصر يحيى الشهري لصفوفه في صفقة انتقال حر