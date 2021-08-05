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الداخلية الروسية: 700 ألف مهاجر غير شرعي في

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الداخلية الروسية: 700 ألف مهاجر غير شرعي في روسيا الداخلية الروسية: 700 ألف مهاجر غير شرعي في

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أفادت وزارة الداخلية الروسية بأن هناك أكثر من 700 ألف مهاجر غير شرعي من بلدان رابطة الدول المستقلة متواجدون حاليا في الأراضي الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها، اليوم الخميس: «لا يستعجل العديد من المواطنين الأجانب أن يأتوا إلى وزارة الداخلية. وحتى اليوم لا يزال أكثر من 700 ألف شخص من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة متواجدون بروسيا في الخفاء».

وجرى في وزارة الداخلية الروسية عبر الإنترنت لقاء النائب الأول لوزير الداخلية الروسي جنرال الشرطة، ألكسندر غوروفوي، مع سفراء الدول الأجنبية. وشارك فيه ممثلون من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأوكرانيا.

المصرى اليوم

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