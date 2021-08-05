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محافظ مطروح: مقترح لإنشاء فصل دراسي لتكنولوجيا تحلية البحر والذكاء الاصطناعي

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محافظ مطروح: مقترح لإنشاء فصل دراسي لتكنولوجيا تحلية البحر والذكاء الاصطناعي محافظ مطروح: مقترح لإنشاء فصل دراسي لتكنولوجيا تحلية البحر والذكاء الاصطناعي

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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن هناك مشاورات لدراسة مقترح إنشاء مدرسة فنية لتحلية مياه البحر والابار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وتأهيل مزيد من الكوادرالفنية،خاصةمع أهمية محطات التحلية بمطروح.

كذلك دراسة إنشاء فصل فنى للذكاء الاصطناعى والأطراف الصناعية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي ودمج المناهج المناسبة من الذكاء الإصطناعي والاطراف الصناعية لتلائم ذلك النوع من التعليم خاصة مع وجود مصنع الاطراف الصناعية بمطروح وحاجة مصابى الأطراف للتشغيل المستمر للمصنع.

المصرى اليوم

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