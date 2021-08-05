محافظ سوهاج يوجه بزيادة أعداد الحاصلين على لقاح كورونا بنطاقها

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بالعمل على زيادة أعداد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والعمل على زيادة أعداد الأسرة الداخلية وأسرة العناية المركزة بالمستشفيات، تحسبا لظهور أي موجات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك اليوم، خلال ترأس المحافظ إجتماعا مع قيادات مديرية الصحة، ومديري المستشفيات بالمحافظة، بحضور نائبه الدكتور أحمد سامي القاضين والدكتور أسامة رشاد الشريف المستشار الطبي للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور حمدى سعد مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حسن ياسين مدير فرع التأمين الصحي، للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة ومدى الإستعداد لمواجهة أي طوارئ .

ووجه محافظ سوهاج، الشكر لجميع العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة على جهودهم في مواجهة الموجات السابقة من جائحة فيروس «كورونا»، مؤكدا على أهمية الإستعداد التام والمتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، وتطبيق سياسة مكافحة العدوى، والتأكد من توافر الكميات المناسبة من الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات.

وشدد المحافظ، على ضرورة العمل على زيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية والعنايات المركزة بمختلف مستشفيات المحافظة، وسرعة الإنتهاء من تجهيز مستشفى حميات مركز البلينا والتي توفر 14 سرير عناية مركزة، و39 سرير داخلي، ومستشفى حميات مركز جرجا والتي توفر 10 أسرة عناية مركزة، و64 سرير داخلي، بالإضافة إلى مستشفى برديس والتي توفر 12 سرير عناية مركزة، و11 سرير عناية متوسطة، و11 سرير داخلي.

وأكد محافظ سوهاج، على ضرورة توافر القوى البشرية اللازمة بالمستشفيات، وتوفير الإحتياجات اللازمة من التخصصات النادرة، مشيرا إلى أن إنشاء إدارة للزمالة المصرية بمديرية الصحة سوف يساهم بقوة في توفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء.

وتناول الإجتماع عرض خطط الإدارات المختلفة بمديرية الصحة والمستشفيات، ومنها إدارات «الطب الوقائي، والطب العلاجي، والعلاج الحر، والصيدلة، بالإضافة إلى مرفق الإسعاف، ومستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي».