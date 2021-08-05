السعيد ناعيا حسب الله الكفراوي: أنشأ 17 مدينة جديدة من الجيل الأول

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نعى الدكتور جمال حلمي السعيد، عضو مجلس النواب، رئيس جامعة بنها السابق، المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان والتعمير الأسبق.

وكتب «السعيد»، على صفحته الشخصية بالفيس بوك،«بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، أنعى رحيل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والتعمير الأسبق، ومحافظ دمياط الأسبق، الذي توفى اليوم الخميس عن عمر ناهز 91 عام».

وتابع النائپ: سنوات طويلة من العطاء والجهد بذلها المهندس حسب الله الكفراوي في العديد من المناصب التي شغلها حيث كان وزيرًا للإسكان لمدة 16 عامًا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، كما عُين محافظًا لدمياط في نوفمبر عام 1976، وتم تعيينه رئيسًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيباً للمهندسين العام 1991.

وأضاف: أنشأ «الكفراوي»، مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، مراقيا.

واختتم «السعيد» قائلا: رحم الله المهندس حسب الله الكفراوي وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.