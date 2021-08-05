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القليوبية تنفي النزول بسن القبول بالثانوي العام: المعتمد حتى الآن 235 درجة

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القليوبية تنفي النزول بسن القبول بالثانوي العام: المعتمد حتى الآن 235 درجة القليوبية تنفي النزول بسن القبول بالثانوي العام: المعتمد حتى الآن 235 درجة

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نفت محافظة القليوبية، ما أثير بشأن النزول بدرجات القبول بالثانوي العام بمدارس المحافظة، مؤكدة أنه لم يصدر قرار رسمي في هذا الشأن.

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة بالفيس بوك، الخميس،«بشأن ما أثير على بعض المواقع الإلكترونية من النزول بدرجات الثانوي العام، فإن الدرجه المعتمده حتى الآن هي «٢٣٥»، وأي نزول بدرجات التنسيق سيتم الإعلان عنه عبر صفحه الرسمية للمحافظة.

وطالب البيان الجميع بتحري الدقة فيما ينشر على صفحات التواصل الإجتماعي منعا لحدوث أي بلبلة، وأن يتم تداول المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصرى اليوم

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