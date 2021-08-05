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«زي النهارده» 5 أغسطس 2008.. وفاة المناضل إبراهيم شكري «الشهيد الحي»

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«زي النهارده» 5 أغسطس 2008.. وفاة المناضل إبراهيم شكري «الشهيد الحي» «زي النهارده» 5 أغسطس 2008.. وفاة المناضل إبراهيم شكري «الشهيد الحي»

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سيرة المناضل المهندس إبراهيم شكرى حافلة بالمحطات الوطنية امتدت لأكثر من نصف قرن، وهو نجل محمود باشا شكرى القاضى المعروف، ثم ناظر الخاصة الملكية، ثم وزير المواصلات في العهد الملكى، وشكرى مولود في 6 سبتمبر 1916 وتلقى تعليمه الأساسى في المدارس الحكومية والتحق بكلية الزراعة جامعة الملك فؤاد (القاهرة)وقد قال لنا ابنا المناضل الراحل (المهندس أحمد شكرى والدكتور إسماعيل شكرى) إن ابراهيم شكرى تأكدت قناعاته السياسية مع النداء الذي أطلقه أحمد حسين في تأسيسه لحزب الفتاة عام 1933: «ياشباب 33 كونوا كشباب 19»، وشكل هذا الحزب انطلاقته السياسية الأولى بل شارك وهو في السنة الثانية من كلية الزراعة في مظاهرات 1935، والتى جاءت رداً على تصريح وزير الخارجية البريطانى صمويل هور بعدم ملاءمة دستور 23 أو دستور 30 لمصر، وهى المظاهرة التي سقط فيها شهداء الجامعةعبدالمجيد مرسى وعلى طه عفيفى وعبدالحكم الجراحي.

وسقط شكري مثخنا بجراحه إلى جوارعبدالحكم الجراحى، ونقل الجميع إلى مستشفى قصرالعينى، وهناك اكتشفوا أن شكرى مازال حيا ومن يومهااكتسب لقب الشهيد الحى، وحين تخرج في كلية الزراعة في 1939 أقام وسط الفلاحين في شربين وهو ابن الأسرة الأرستقراطية، وعنى بتطويرها فبنى المدارس والمستوصفات والجمعيات التعاونية، والتف أهل شربين حوله في الانتخابات البرلمانية التي نجح فيها، ومنها دورة 3 يناير 1950وفى البرلمان طالب بتحديد الملكية الزراعية بخمسين فداناً وبين 1950 و1952 اتهم شكرى بالعيب في الذات العليا وحكم عليه بستة أشهر، وكان تولى رئاسة حزب مصر الفتاة خلفا لأحمد حسين إلى أن تم حل الأحزاب في 1953 وفى عهد عبدالناصر تولى موقع نقيب الزراعيين وأمين عام الاتحاد الاشتراكى، وفى عهد السادات تولى منصب محافظ الوادى الجديد وفى 1972 وزير الزراعة واستقال اعتراضاً على معاهدة كامب ديفيد لينتقل إلى خندق المعارضة وبعد عودة الأحزاب في 1977 أسس حزب العمل الذي كان واحداً من أقوى جبهات المعارضة في مواجهة نظام مبارك فتم تجميد الحزب وإيقاف جريدة الشعب في 2000، وقد توفى إبراهيم شكري «زي النهارده»فى 5 أغسطس 2008 ووفقا لوصيته دفن إلى جوار الجراحى بعد تقصى محمد بدر الأمر واستئذانه أسرة الجراحي.

المصرى اليوم

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