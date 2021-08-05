أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة طنطا تستضيف طلاب جامعتي تعز اليمنية والنجاح الفلسطينية

Print
جامعة طنطا تستضيف طلاب جامعتي تعز اليمنية والنجاح الفلسطينية جامعة طنطا تستضيف طلاب جامعتي تعز اليمنية والنجاح الفلسطينية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن استضافة الجامعة عدد من طلاب جامعتى تعز اليمنية والنجاح الفلسطينية، وذلك ضمن إتفاقية تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية.

أشاد رئيس الجامعة بجهود اتحاد الجامعات العربية والمجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية بالإهتمام بالشباب، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم للأنشطة الطلابية.

من جانبه استقبل الدكتور محمد حسين ‏القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب،اليوم، بمقر إدارة الجامعة 10 من طلاب جامعتى تعز اليمنية والنجاح الفلسطينية، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير منظومة التدريب العملى والميدانى للطلاب وثقل مهاراتهم العملية.

وأضاف أن التدريب بجامعة طنطا يؤكد أواصر المحبة وبناء علاقات وطيدة بالأشقاء العرب، مشيرًا إلى أنه من المقرر انتهاء مدة التدريب في نهاية شهر أغسطس الجارى بكليات طب الأسنان والهندسة والتجارة والآداب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك