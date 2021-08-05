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استمرار الموجة الحارة على محافظات شمال الصعيد حتى الإثنين المقبل (التفاصيل)

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استمرار الموجة الحارة على محافظات شمال الصعيد حتى الإثنين المقبل (التفاصيل) استمرار الموجة الحارة على محافظات شمال الصعيد حتى الإثنين المقبل (التفاصيل)

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة خلال الاسبوع الحالي، على محافظات شمال الصعيد، حيث من المتوقع استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل، مابين 43- 42 درجة مئوية .

واصدر الهيئة بيان الجمعة، تضمن درجات الحرارة خلال الاسبوع، على محافظات شمال الصعيد، حيث الخميس 43 درجة مئوية، والجمعة 42 درجة مئوية، والسبت 42 درجة مئوية، والاحد 42 درجة مئوية، والاثنين 42 درجة مئوية.

وأكد البيان يسود طقس حار على القاهرة ألكبري والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتى القاهرة ألكبري، معتدل جنوبا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

في سياق متصل شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على يقظة غرف العمليات بالمراكز، وإعلان الطوارئ بقطاعات الصحة والخدمات والطرق.

المصرى اليوم

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