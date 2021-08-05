محافظ مطروح يشكل لجنة عليا لوضع ضوابط الاشتراطات البنائية للمحافظة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الحرص على المصلحة العامة وبما يعود بالمنفعة على المواطنين بمطروح موجها بتشكيل لجنة من كافة الجهات التنفيذية المعنية وبمشاركة الجهات الشعبية لوضع المحاور الرئيسية بكل مدينة مع تجهيز كافة البيانات الخاصة بمقترحات ضوابط واجراءات الاشتراطات البنائية الجديدة وفقا لكل مدينة لمناقشتها خلال اسبوع مع أعضاء الهيئة البرلمانية والجهاز التنفيذى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والسادة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح وممثلى نقابة المهندسين ونقابة المحاميين ورؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، لمناقشة ضوابط واجراءات الاشتراطات البنائية الجديدة ووضع التخطيط ،والرؤية الملائمة وفق المخطط العمراني والرؤية المستقبلية وبما يتوافق مع طبيعة المحافظة مع مراعاة البُعد الاجتماعى والاقتصادى وتطبيق قرار الاشتراطات البنائية الجديدة.

كما وجه محافظ مطروح لرؤساء المدن بسرعة حصر كافة الاحوزة العمرانية لجميع القرى والتجمعات والتوابع بكل مدينة وبمشاركة القيادات الشعبية بكل منطقة وذلك قبل يوم 10 اغسطس الجارى، لمناقشتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح مع الحرص على المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار لأهالى مطروح في كافة المناطق .