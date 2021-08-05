أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ مطروح يشكل لجنة عليا لوضع ضوابط الاشتراطات البنائية للمحافظة

Print
محافظ مطروح يشكل لجنة عليا لوضع ضوابط الاشتراطات البنائية للمحافظة محافظ مطروح يشكل لجنة عليا لوضع ضوابط الاشتراطات البنائية للمحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الحرص على المصلحة العامة وبما يعود بالمنفعة على المواطنين بمطروح موجها بتشكيل لجنة من كافة الجهات التنفيذية المعنية وبمشاركة الجهات الشعبية لوضع المحاور الرئيسية بكل مدينة مع تجهيز كافة البيانات الخاصة بمقترحات ضوابط واجراءات الاشتراطات البنائية الجديدة وفقا لكل مدينة لمناقشتها خلال اسبوع مع أعضاء الهيئة البرلمانية والجهاز التنفيذى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والسادة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح وممثلى نقابة المهندسين ونقابة المحاميين ورؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، لمناقشة ضوابط واجراءات الاشتراطات البنائية الجديدة ووضع التخطيط ،والرؤية الملائمة وفق المخطط العمراني والرؤية المستقبلية وبما يتوافق مع طبيعة المحافظة مع مراعاة البُعد الاجتماعى والاقتصادى وتطبيق قرار الاشتراطات البنائية الجديدة.

كما وجه محافظ مطروح لرؤساء المدن بسرعة حصر كافة الاحوزة العمرانية لجميع القرى والتجمعات والتوابع بكل مدينة وبمشاركة القيادات الشعبية بكل منطقة وذلك قبل يوم 10 اغسطس الجارى، لمناقشتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح مع الحرص على المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار لأهالى مطروح في كافة المناطق .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك