بعد أحمد بدير.. مي العيدان تثير أزمة جديدة: سأقاضي سيد علي بالسب والقذف

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الاعلامية مي العيدان منذ قليل، عن بدئها لاتخاذ إجراءات قانونية ورفع قضية سب وقذف وتشهير من خلال مكتب المحامي ضاري الواوان بالقاهرة ضد الإعلامي سيد على مقدم برنامج على قناة الحدث اليوم.

وكتبت الصفحة الرسمية لمي العيدان عبر موقع الصور والفيديو «إنستجرام» :«تعلن الإعلامية مي العيدان عن بدئها في إجراءات رفع قضية سب وقذف وتشهير من خلال مكتب المحامي ضاري الواوان بالقاهرة ضد المذيع المدعو سيد على وعلى قناة الحدث اليوم»

واضافت العيدان، :«إن سيد على قام من خلال برنامجه في قناة الحدث اليوم بشتم الإعلامية بأفظع الألفاظ مشبهًا أموالها بأموال الراقصات والدعارة، وأنها غير متربية، وأن أهلها ومدرسوها لم يربوها ووصفها بهذه الأشكال وعدد كبير من السباب؛ بسبب قضيتها وخلافها مع أحمد بدير والذي تمت براءتها منها بحكم محكمة وعلى عدد من الحلقات مما يدل ويؤكد موافقة قناة الحدث الذي يبث برنامجه من خلالها واقتناعها بما تلفظ به ضدها».



وتابعت:«أنا كنت أملك أن أرد عليه وبما تلفظ به ضدي من إساءات وادعاءات كاذبة لكني فقط اكتفيت بسحب المقاطع الذي أساء لي بها من على يوتيوب الخاص بالقناة، وانتظرت حتى أحصل على حكم البراءة الذي حصلت عليه بالفعل لإيماني بنزاهة القضاء الكويتي الذي قرر أحمد بدير أن يكون الحكم بيني وبينه، ولأن أنا على قناعة أني لم أشتمه، ومع العلم بأن قضيتي على سيد على وعلى قناة الحدث لن تكون هي القضية الوحيدة التي سوف أرفعها بمصر على من أساء لي بهذا الموضوع بالسب والقذف الذي تعرضت له والرجوع بالتعويض المادي والمعنوي»



واختتمت :«وأعلن أنني سوف أتبرع بجميع تلك التعويضات لمساعدة الأيتام والمحتاجين وبناء بيوت العباده في مصر على روح أمي المتوفية، أما بالنسبة لمن تكلم وخاض بهذه القضية واعترض عليّ أو ضدي أو خالفني دون سب أو قذف أو طعن علني فيّ أو إهانة فلن أقيم عليه اَي شكوى أو رفع قضية؛ لأن من حق أي شخص أن يكون معي أو ضدي».