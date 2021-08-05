فرح الزاهد : دخلت التمثيل بالصدفة.. وبتخانق مع المتحرشين في الشارع

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حلت الفنانة الشابة فرح الزاهد ضيفة على وائل منصور ومنة عامر في برنامج «عيشها بإنرجي» على محطة راديو إنرجي 92.1، ضمن سلسلة استضافة النجوم الصاعدة التي تحرص عليها المحطة.
وتحدثت فرح الزاهد عن دورها في مسلسل«الطاووس» الذي حقق نجاحا ملحوظا، وأشارت إلى أن كل مشاهد الشخصية كانت صعبة ومليئة بالعواطف وتحتاج إلى قدرات تمثيلية قوية.
وأوضحت فرح الزاهد أن شخصية المسلسل كان اسمها نور، لكن المخرج رؤوف عبدالعزيز قرر تغيير اسمها إلى فرح لوجود الكثير من الصفات المشتركة بينهما.
وقالت فرح الزاهد إن قضية المرأة تشغلها وأنها منحازة لأي سيدة في أزماتها، وتتعرض لكثير من المشكلات و«بتتخانق في الشارع» مع المتحرشين.
وكشفت فرح الزاهد إنها تسببت في منع سائح عربي من دخول فنادق مصر مرة أخرى بعدما أبلغت شرطة السياحة عن محاولته التحرش بها في إحدى الفنادق.
وعن المسلسل، عبرت فرح الزاهد عن قلقها من إلغاء مسلسل «الطاووس» بعد المشكلات التي واجهته قبل العرض.
وقالت فرح الزاهد إنها كانت ستلغي مشاركتها في المسلسل بسبب«خناقة مع مامتها»، لكن الدور كان من نصيبها، مشيرة إلى أنها كانت ستشارك في مسلسل خيانة عهد لكنها تراجعت عن المشاركة.
وعبرت فرح الزاهد عن رغبتها في أن تكون مذيعة راديو، لكن التمثيل جاء في طريقها صدفة.
وتحدثت فرح الزاهد عن عملها مع سهر الصايغ التي كانت تساعدها كثيرا في المشاهد وتحسين أدائها، وترغب في العمل معها مرة أخرى، إلى جانب نجمات أخرى مثل غادة عبدالرازق ونيللي كريم ومنى زكي.