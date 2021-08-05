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فرح الزاهد : دخلت التمثيل بالصدفة.. وبتخانق مع المتحرشين في الشارع

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فرح الزاهد : دخلت التمثيل بالصدفة.. وبتخانق مع المتحرشين في الشارع فرح الزاهد : دخلت التمثيل بالصدفة.. وبتخانق مع المتحرشين في الشارع

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حلت الفنانة الشابة فرح الزاهد ضيفة على وائل منصور ومنة عامر في برنامج «عيشها بإنرجي» على محطة راديو إنرجي 92.1، ضمن سلسلة استضافة النجوم الصاعدة التي تحرص عليها المحطة.

وتحدثت فرح الزاهد عن دورها في مسلسل«الطاووس» الذي حقق نجاحا ملحوظا، وأشارت إلى أن كل مشاهد الشخصية كانت صعبة ومليئة بالعواطف وتحتاج إلى قدرات تمثيلية قوية.
وأوضحت فرح الزاهد أن شخصية المسلسل كان اسمها نور، لكن المخرج رؤوف عبدالعزيز قرر تغيير اسمها إلى فرح لوجود الكثير من الصفات المشتركة بينهما.

وقالت فرح الزاهد إن قضية المرأة تشغلها وأنها منحازة لأي سيدة في أزماتها، وتتعرض لكثير من المشكلات و«بتتخانق في الشارع» مع المتحرشين.

وكشفت فرح الزاهد إنها تسببت في منع سائح عربي من دخول فنادق مرة أخرى بعدما أبلغت شرطة السياحة عن محاولته التحرش بها في إحدى الفنادق.

وعن المسلسل، عبرت فرح الزاهد عن قلقها من إلغاء مسلسل «الطاووس» بعد المشكلات التي واجهته قبل العرض.

وقالت فرح الزاهد إنها كانت ستلغي مشاركتها في المسلسل بسبب«خناقة مع مامتها»، لكن الدور كان من نصيبها، مشيرة إلى أنها كانت ستشارك في مسلسل خيانة عهد لكنها تراجعت عن المشاركة.

وعبرت فرح الزاهد عن رغبتها في أن تكون مذيعة راديو، لكن التمثيل جاء في طريقها صدفة.

وتحدثت فرح الزاهد عن عملها مع سهر الصايغ التي كانت تساعدها كثيرا في المشاهد وتحسين أدائها، وترغب في العمل معها مرة أخرى، إلى جانب نجمات أخرى مثل غادة عبدالرازق ونيللي كريم ومنى زكي.

المصرى اليوم

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