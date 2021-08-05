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«ذات المرأة».. جدارية فنية ‏مهداه للقومي للمرأة

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«ذات المرأة».. جدارية فنية ‏مهداه للقومي للمرأة «ذات المرأة».. جدارية فنية ‏مهداه للقومي للمرأة

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«ذات المرأة» هو اسم اللوحة الجدارية التي رسمتها الطالبة 'سارة رضا«، في مشروع تخرجها بكلية الفنون الجميلة هذا العام، والمقترح عرضها بالمجلس القومى للمرأه.
وتدور ملامح الجدارية في تفاصيل وجه سيدة جمعت ملامحها نقاط الضعف والقوة في شخصية واحدة.

حيث تظهر الجدارية المصورة لملامح سيدة تمسك في يدها ماسك «ميدوسا» تلك الأسطورة الإغريقية، التي تيشير إلى إمرأة تحول كل من يوقع بها أذي إلى حجر، في حين تحمل نفس السيدة على الذراع الاخر بومة.

وقالت سارة :«لكل وجه قصه لا تماثل الأخر، لكن طبيعة المرأة بما تواجهه من مشاكل وضغوط مجتمعية تجبرها على أن تحمل مشاعر كثيرة متباينة ما بين الطيبة والحكمة والقوة والقدرة على الانتقام في ذات الوقت، ممن يعرضها للاذي، أو يعتدي عليها، وهو ما تم الرمز إليه بماسك (ميدوسا)، في حين ترمز البومة على الزراع الاخر إلى الحكمة والقوة والنضج، وذلك هو النهج الذي تواجه به المرأة الحياة وهي تؤدي رسالتها».
تبلغ مساحة الجدارية متر في ٧٠ سم، وتم رسمها على مدار ٢٥ يوم متواصل وحرصت سارة- حسبما تقول- خلال رسم اللوحة على التدقيق في نظرة العين، والتي تعكس طبيعة الشخصية حتي من الوهلة الاولي للنظر إليها.

المصرى اليوم

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