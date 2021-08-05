محافظ قنا يشهد افتتاح أعمال تركيب 410 وصلات مياه منزلية في قرية رفاعة

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افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الخميس، أعمال احلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة بقرية رفاعة ونجع خيرية بمركز فرشوط بطول 3400م والمنفذة من قبل مؤسسة الزهروان للتنمية المستدامة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس عبده صالح، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحسن دياب، نائب مدير المشروعات التنموية بمؤسسة الزهروان.

محافظ قنا يتفقد توصيل وصلات مياة الشرب

واستمع الداودي، خلال الافتتاح إلى جهود مؤسسة الزهروان في استبدال خطوط شبكة مياه الشرب بطول ٣٤٠٠ م٢ والتي تم تركيبها وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات المصرية وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى جهود المؤسسة في تركيب ٤١٠ وصلة منزلية للاسر الفقيرة والمستحقة من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، فضلا عن دورها في مد خطوط مياه عمومية لمناطق المحرومة من المياه النقية بقريتي حاجر الجبل وجزيرة الحمودى بمركز الوقف بطول 2000 متر طولي.

محافظ قنا يتفقد توصيل وصلات مياة الشرب

وأشاد الداودي، بالجهود التي تبذلها موسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية التي تسعي اليها الدولة المصرية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما البسطاء منهم وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة برفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والاكثر احتياجا بمختلف ربوع الوطن، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بشتي القطاعات الخدمية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تنمية وتطوير الريف المصري، مؤكداً أن القري سوف تشهد طفرة غير مسبوقة في غضون الثلاثة سنوات القادمة.

محافظ قنا يتفقد توصيل وصلات مياة الشرب

كما استمع الداودي، من أهالي القرية للعديد من المطالب التي وعد ببحثها ودراسة إمكانية تطبيقها، مؤكداً أن هناك العديد من قنوات التواصل التي تتيحها المحافظة للاستماع إلى شكاوي المواطنين والتي يأتي في مقدمتها اللقاء اليومي مع المواطنين بمقر مكتبه.