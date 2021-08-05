هاردلك يا رجالة والقادم أفضل .. علاء مبارك لمنتخب اليد علي تويتر

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غرد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر موجها حديثه للاعبي منتخب مصر لكرة اليد، وكتب تغريدة نصها :

‏هاردلك يا رجالة والقادم أفضل إن شاء الله ????????. لتتوالي التعليقات من متابعيه والتي اثني جميعها على أداء المنتخب المصري خلال مباراته التي واجه فيها نظيره الفرنسي قبل ساعات في الدور قبل النهائي من بطولة الألعاب الاوليمبية والتي تغلب فيه الاخير على المنتخب الوطني ٢٧ _٢٣.

ويواصل منتخب مصر لكرة اليد رحلته نحو تحقيق إنجاز في تاريخ الألعاب الجماعية بالأولمبياد عندما يواجه المنتخب الإسباني في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.