جامعة سوهاج: السبت بدء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية النوعية بالجامعة بقسمي التربية الموسيقية والتربية الفنية، لتبدأ بعد غدا السبت، وحتى 19 أغسطس الجاري بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد عبدالخالق- في تصريحات الخميس- أن اختبارات القدرات ستجري وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا»، حيث يلزم ارتداء الطلاب للكمامات أثناء دخول الإمتحان مع مراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الإجتماعى داخل قاعات الإمتحانات، وتوفير مقياس حرارة داخل الجامعات لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول، لافتا إلى أن التسجيل وحجز اختبارات القدرات سيبداً من يوم الخميس القادم 5 أغسطس الجاري إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، وأنه على الطلاب تقديم أصل الرقم القومي ورقم الجلوس و2 صورة شخصية فوتوغرافية وتسديد المقابل المالي المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الكتروني عن طريق ماكينة «ATM».

وأوضحت الدكتور زينب الشريف عميد الكلية، أن اختبارات القدرات لـقسم التربية الموسيقية ستكون كالأتي: سماع 65 درجة، وتقييم الإختبار السماعي، واختبار معلومات عامة 35 درجة، أما اختبارات القدرات الخاصة بقسم التربية الفنية تشمل اختبار معلومات عامة 30 درجة، واختبار رسم 40 درجة، واختبار تصميم 30 درجة، لافتة إلى أن شروط النجاح في اختبارات القدرات هو حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الإختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.