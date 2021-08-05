أخبار عاجلة

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة سوهاج: السبت بدء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية

Print
جامعة سوهاج: السبت بدء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية جامعة سوهاج: السبت بدء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية النوعية بالجامعة بقسمي التربية الموسيقية والتربية الفنية، لتبدأ بعد غدا السبت، وحتى 19 أغسطس الجاري بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد عبدالخالق- في تصريحات الخميس- أن اختبارات القدرات ستجري وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا»، حيث يلزم ارتداء الطلاب للكمامات أثناء دخول الإمتحان مع مراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الإجتماعى داخل قاعات الإمتحانات، وتوفير مقياس حرارة داخل الجامعات لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول، لافتا إلى أن التسجيل وحجز اختبارات القدرات سيبداً من يوم الخميس القادم 5 أغسطس الجاري إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، وأنه على الطلاب تقديم أصل الرقم القومي ورقم الجلوس و2 صورة شخصية فوتوغرافية وتسديد المقابل المالي المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الكتروني عن طريق ماكينة «ATM».

وأوضحت الدكتور زينب الشريف عميد الكلية، أن اختبارات القدرات لـقسم التربية الموسيقية ستكون كالأتي: سماع 65 درجة، وتقييم الإختبار السماعي، واختبار معلومات عامة 35 درجة، أما اختبارات القدرات الخاصة بقسم التربية الفنية تشمل اختبار معلومات عامة 30 درجة، واختبار رسم 40 درجة، واختبار تصميم 30 درجة، لافتة إلى أن شروط النجاح في اختبارات القدرات هو حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الإختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك