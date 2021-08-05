المصري يحسم أولى صفقاته الصيفية

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نجح مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في حسم أولى الصفقات لتدعيم الفريق الأول الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

فقد تعاقد النادي البورسعيدي، مع إسلام المزين، مدافع فريق الحمام المطروحي، أحد أندية القسم الثاني، لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بعدما أشاد على ماهر، المدير الفني لفريق المصري بإمكانيات اللاعب الفنية.

ويسعى المصري لتدعيم صفوفه في مركز قلب الدفاع بأكثر من لاعب لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بمستوى الفلسطيني محمد الصالح.

يذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الأحد المقبل، في الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.