أستاذ علوم سياسية: المشري يستميت للبقاء في المشهد بعد انهيار «إخوان تونس»

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قال يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية إن إعادة انتخاب خالد المشري هي محاولة حثيثة من مجلس الدولة لفرض شرعيته المنتهية منذ حوار جنيف.

وأشار الفارسي خلال تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24» إلى أن «انتخاب المشري يعني إعادة إنتاج الصراع والفوضى، وبقاء الرجل الذي جثم على صدور الليبيين ولم يحقق أي شيء»، مشيرا إلى أن المشري يحاول البقاء في المشهد، خاصة بعد حصار إخوان تونس بالقرارات الأخيرة وخسارة الإخوان في الشارع الليبي.

واختتم بالقول إن خسارة الإخوان في تونس يعني سقوط الإخوان في ليبيا؛ لأنه لم يعد لهم أي ظهير إقليمي أو داخلي ويستميتون للبقاء على صفحات المواقع الإخبارية على أقل تقدير.

وكشفت مصادر برلمانية وأمنية، وفق مداد نيوز أن ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا مكَّنت تنظيم داعش من السيطرة على مدينتي صبراتة والزاوية غرب البلاد، حيث تم رصد عربات داعش بأعلامها السوداء تتجول نهارا وليلا داخلهما، مع معلومات عن تدريب عناصره على اقتحام حدود تونس.

وبحسب عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة الأمن القومي، على التكبالي، فإن الدواعش يتواجدون في منطقة الخطاطبة بصبراتة وفي الزاوية، ويتجولون ليلا بسياراتهم، وترفع عليها أعلاما سوداء.

وعن اطمئنان التنظيم لعدم اعتراض ميليشيات الإخوان له، قال التكبالي في منشور له على «فيسبوك»، إن هؤلاء يستخدمون سيارات مصفحة في النهار، وهم يحملون بنادق الكلاشينكوف والمسدسات، وحتى رشاشات بعيدة المدى، مؤكدا أن هناك عملاء يحمونهم ويزودونهم باحتياجاتهم، وبالمعلومات في كل المدن الغربية الساحلية، ويمتهنون الخطف والسطو والتهريب.

وتابع أن عناصر من تنظيم «أنصار الشريعة» المطرودين من بنغازي (في معركة الكرامة التي قادها الجيش الوطني وطهرت شرق ليبيا من الميليشيات الإخوانية) كانوا يدربون الدواعش القادمين تونس في مقر الغرفة التي تركها الجيش الليبي في منطقة الدحمان (في صبراتة) بعد القصف التركي، وبعد أن انفضح أمرهم انتقلوا إلى خارج المدينة.