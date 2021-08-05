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حسين الجسمي يطرح أغنية «زايد الثاني» ()

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حسين الجسمي يطرح أغنية «زايد الثاني» (فيديو) حسين الجسمي يطرح أغنية «زايد الثاني» ()

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أصدر الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان «زايد الثاني»، من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان.

يقول في مطلع القصيدة:

الــكـرم والــمجــد والـهـيبة

فيك وانته ذخر الاوطاني

يــا ســليل الــعز والطــيبة

يــا مــحــقـق كــل الامــاني

فِــعل بــو خــالد نماري به

بـالفعل هــو زايد الثاني

زيَّــن الاوطــان ترتــيــــبه

أشــهد أنِّـه الـقايد الباني..

وتم طرح الأغنية عبر قناة حسين الجسمي على موقع «YouTube»، بالإضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات، وجميع المنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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