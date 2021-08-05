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خبير اقتصادي يكشف خطر السجائر الإلكترونية ويطالب بهذا الأمر

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خبير اقتصادي يكشف خطر السجائر الإلكترونية ويطالب بهذا الأمر خبير اقتصادي يكشف خطر السجائر الإلكترونية ويطالب بهذا الأمر

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طالب الدكتور المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، بقانون للتعامل مع السجائر الإلكترونية، مؤكدا انها خطر على الصحة العامة نظرا لأضرارها الكبيرة.

وأكد نصيف، في حوار مع الإعلامي الدكتور وائل على، مقدم برنامج بدون تخدير، المذاع عبر شاشة الشمس، أنه تم احباط في شهر يونية فقط ١٥٨٥ جريمة تهريب منهم ٥١ محضر للسجاير الالكترونية بقيمة ضريبية ٧١ مليون و٩٢٥ الف، متابعا أن بخلاف عام ٢٠٢٠ حيث حرر ٩٥٣ محضرا بقيمة ضريبية ٤٠١ مليون و٥١٧ الف.
وأضاف الخبير القانوني، أن في فبراير ٢٠٢١ وافق مجلس الشعب على ضريبة ٢٠ ٪؜ على اجهزة السجائر الالكترونية و١٠ ٪؜ على الليكويد، مستدركا أنه اول فكرة ظهورها ١٩٦٣، وظهرت في السوق عام ٢٠٠٤، وصيدلي صيني صاحب شركة سجائر إلكترونية السبب وراء ظهورها.

وتابع الدكتور المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، أنه الضريبة اضيفت بالقانون ١٣ لسنة ٢٠٢٠، وقانون الضريبة الجمركية على السجائر الإلكترونية جاء بناء على القرار ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على برتوكول منع التجاره الغير المشروعة للسجائر.

وأكمل الدكتور المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، أن هذا القانون يجب أن ينظم استيرادها وبيعها وكل التفاصيل الخاصة بها.

المصرى اليوم

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