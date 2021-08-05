استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقضايا اختلاس أموال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس «استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة»، وقرر في نهاية الجلسة «تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة».

وأوضح المصدر أن استجواب سلامة «مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب»، وأن «التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري».

وأشار المصدر إلى أن ملاحقة سلامة «غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي».

ويلاحق القضاء السويسري، من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.