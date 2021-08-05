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عز» و«كريم» و«تامر» يحققون 105 ملايين جنيه فى شباك التذاكر

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نجحت الأفلام السينمائية الجديدة للنجوم الكبار فى تحقيق الجذب الجماهيرى بعد فترات طويلة هجر فيها الجمهور شاشات ودور العرض، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، ومع تطبيق الجهات المعنية إجراءات احترازية مشددة على مدار عامين. ونجح فيلم «العارف» فى تحقيق 41 مليونًا و558 ألف جنيه خلال 20 يوم عرض، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

وجنى فيلم «مش أنا» 40 مليونا و916 ألف جنيه، فى 40 ليلة عرض، وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

مشهد من فيلم «مش أنا»

فيلم «مش أنا» يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 33 مليون جنيه و317 ألف جنيه فى 27 يوم عرض، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية، من بينها كاركتر الإعلامى الذى يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

المصرى اليوم

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