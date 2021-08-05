«مصرى» يتعاون مع محمد قماح فى أغنية «قبلة حياة»

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طرح المطرب «مصرى» أغنية جديدة بعنوان «قبلة حياة» على طريقة الفيديو كليب، عبر مواقع التواصل الاجتماعى وموقع «يوتيوب»، ولاقت الأغنية تفاعلاً، وهى من كلمات رمضان أبوزيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، وهندسة صوت خالد رؤوف، وجيتار مصطفى أصلان، وصولوهات وفواصل موسيقية محمود شاهى، وتم تسجيلها خلال يومين فى أحد استوديوهات الجيزة.

ويقول مطلع الأغنية: «ناديت عليكى... انتى انتى، يا اللى بجمالك تاخدى دكتوراة.. وبنظرة منك عقلى منى تاه، وبقيت زى الغريق.. محتاج قبلة حياة، أنا جاى معايا الخاتم والدبلة... وعايز أسمع منك كلمة موافقة، وخديلى معاد نقرا فيه الفاتحة». وتعد أغنية «قبلة حياة» هى التعاون الثانى بين «مصرى» والمطرب محمد قماح، بعد تعاونهما سويًا فى أغنية «فتحت بابها»، التى تم طرحها خلال شهر يناير الماضى، وحققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع «اليوتيوب»، حيث استطاعت أن تتجاوز حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة.

كما حصدت أيضًا أغانيه «سلملى ع الندالة» و«عايم غرقان» و«مشاعر إيه» و«زنانة»، على نسب مشاهدات عالية وصلت لأكثر من مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتعاون خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم مصطفى العسال، وسلامة على، وأحمد عزت، وحمدية التيتى، ومحمود مزاح، ونوار البحيرى، وجيزو، وهانى فاروق. وانتهى «مصرى» مؤخرًا من تسجيل 3 أغانى سنجل جديدة، وتتنوع الأغانى ما بين اللون الشعبى والرومانسى والطرب، وهى: «خاينين» و«متخسرونيش» و«بيت الوجع»، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.