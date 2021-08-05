يبدأ عرضه الأحد المقبل.. «vivo».. مغامرة موسيقية بالرسومات المتحركة

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إلى عالم الرسومات المتحركة والموسيقى تصطحب الجمهور أحداث فيلم «vivo»، الذى ينطلق عرضه يوم الأحد المقبل على شبكة نتفليكس، ليقدم الفيلم رحلة موسيقية أخرجها «كيرك دى ميكو»، وكتبها بالمشاركة مع «كيارا أليجريا خودس»، والقصة لكل من «بيتر بارسوتشينى» و«كيارا أليجريا خودس»، والأغانى لـ«لين مانويل ميراندا».

ويعد «Vivo» مغامرة موسيقية متحركة تضم الجميع، وتقدم أغانى جديدة من لين مانويل ميراندا، حيث يتبع حيوان «الكينكاج» الفريد من نوعه المعروف فى الغابات المطيرة باسم «دبّ العسل»- والذى يؤدّى صوته «ميراندا»- ويقضى أيامه فى عزف الموسيقى للجماهير فى ساحة نابضة بالحياة مع مالكه المحبوب «أندريه» - يؤدّى صوته «خوان دى ماركوس»، من فرقة Buena Vista Social Club الموسيقية.

فيلم «Vivo»

وعلى الرغم من أن «فيفو» و«أندريه» لا يتحدثان اللغة نفسها، ولكنهما يشكلان ثنائيا رائعا بحبهما المشترك للموسيقى، ولكن تحدث المأساة بعد فترة قصيرة من تلقى «أندريه» رسالة من «مارتا»- تؤدّى دورها أسطورة البوب اللاتينية «جلوريا إستيفان»، الحائزة على جائزة جرامى ثلاث مرات- تدعو فيها شريكها القديم إلى حفل وداعها على أمل لم شملها من جديد، ويتولّى «فيفو» مهمة إيصال الرسالة التى لم يستطِع «أندريه» إيصالها، وهى رسالة حب إلى «مارتا»، كتبها منذ زمن بعيد، على صيغة أغنية، ولكن من أجل الوصول إلى «مارتا».

الفيلم من إخراج المرشح لجائزة الأوسكار «كيرك دى ميكو»، وشارك فى الإخراج براندون جيفوردز.