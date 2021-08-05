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مقتل 24 جنديا في تشاد بهجوم لجماعة بوكو حرام

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مقتل 24 جنديا في تشاد بهجوم لجماعة بوكو حرام مقتل 24 جنديا في تشاد بهجوم لجماعة بوكو حرام

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أعلنت السلطات في تشاد مقتل 24 جنديا على الأقل وإصابة آخرين إثر هجوم نفذته جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد التي تشهد هجمات للمسلحين.

جاء هذا في تصريحات لحاجي جديدي نائب مسؤول منطقة بحيرة تشاد، اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال جديدي إن مسلحي جماعة بوكو حرام نفذوا الهجوم أثناء استراحة عناصر عائدين من دورية.

وأوضح أن 24 جنديا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون وتوزع عدد من القوات في أنحاء المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الجيش التشادي عظيم برماندوا أغونا أن الهجوم الذي وقع بجزيرة تشوكو تيليا الواقعة شمال غربي العاصمة نجامينا، لكنه رفض الكشف عن أي حصيلة.

المصرى اليوم

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