تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها بطوخ 15 يوما

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الكلية، الخميس، تجديد حبس «ريهام سعيد» المتهمة بقتل زوجها «محمد أحمد عبدالحفيظ»، يوم وقفة عيد الأضحى، 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات.

كان قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية قد قرر تجديد حبس المتهمة في وقت سابق 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها، نتيجة الخلاف على متطلبات المنزل بواسطة سلاح أبيض وجهته لصدره بمطبخ المنزل فسقط غارقا في دمائه.

وأدلت المتهمة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، موضحة أنها كانت تدافع عن نفسها حيث انهال زوجها عليها بالضرب بعد مطالبتها له بمصروفات المنزل، مشيرة إلى أنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع زوجها وطفليها، ولكن خلافا وقع بينها وبين زوجها تحول لمشاجرة حاول خلاله التعدي عليها، فدافعت عن نفسها بسكين كان في يدها خلال تواجدهما في المطبخ، وأوضحت أنها لم تشعر إلا والسكين في صدره ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال.

وتابعت المتهمة في التحقيقات: «لم أقصد قتله، وإنما حدثت بيننا مشاجرة حامية وحاول ضربي فلم أدر بنفسى إلا وأنا أغرس السكين في صدره ولم أتوقع أني طعنته وتسببت في وفاته».