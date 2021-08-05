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عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي يعربان عن «قلقهما العميق» إزاء الأوضاع في تونس

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عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي يعربان عن «قلقهما العميق» إزاء الأوضاع في تونس عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي يعربان عن «قلقهما العميق» إزاء الأوضاع في تونس

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أعرب السناتور الديمقراطي الأمريكي بوب مينينديز، والسناتور الجمهوري جيم ريش، عن «قلقهما العميق» إزاء «تزايد التوتر في تونس».

وجاء في بيان مشترك للعضوين الكبيرين في مجلس الشيوخ أن تونس «منذ انتقالها الناجح إلى الديمقراطية في عام 2011، خطت خطوات ملحوظة نحو إنشاء إطار سليم للحكم الديمقراطي وأصبحت نموذجا في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف البيان أن «الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس نمت وتعمقت لأنها تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة القانون والالتزام بالمبادئ الديمقراطية».

وتابع: «مع ذلك، نشعر اليوم بقلق عميق من تزايد التوتر وعدم الاستقرار في تونس. يجب على الرئيس التونسي قيس سعيّد إعادة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس، وينبغي على الجيش أن يراقب دوره في الديمقراطية الدستورية. معا، يمكننا مواصلة البناء على المكاسب الملحوظة التي حققتها تونس على مدار العقد الماضي، ما جعل المنطقة أكثر سلاما وازدهارا».

المصرى اليوم

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