معابد البحر الأحمر فى طى النسيان.. لا تجد من يرممها

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ما بين مدن ومعابد وبوابات ومحاجر تعود للعصر الرومانى، تزخر صحراء الغردقة وسفاجا بالمناطق الأثرية البعيدة عن العمران التى يمكن الوصول إليها عبر الدروب والمدقات الجبلية من خلال سيارات السفارى والدفع الرباعى، وبالرغم من أهمية هذه الأماكن تاريخيًا وأثريًا، لم تمتد لها أى أعمال ترميم أو تطوير حتى يتم الحفاظ عليها وفتحها للزيارات بشكل رسمى وتحصيل مقابل لهذه الزيارات.

وعلى بُعد نحو ٦٥ كيلومترًا غرب الغردقة، تقع عدة مواقع أثرية وتاريخية تعود للعصر الرومانى متواجدة فى أماكن متباعدة فى صحراء الغردقة وسفاجا وممتدة حتى الحدود مع قنا بعيدا عن العمران وطرق المواصلات ويتم الوصول إليها عبر الدروب والمدقات الجبلية.

وفى منطقة صحراء الغردقة، توجد مدن وقلاع رومانية ومناجم ذهب وعيون مياه عذبة وكهوف قبطية، بالإضافة إلى 11 نقطة تفتيش قديمة كانت تشرف على تأمين الطريق القديم الواصل بين البحر الأحمر والصعيد، وكانت تحصّل ضرائب على قوافل التجارة التى لم تُستغل للترويج لها فى سياحة السفارى الصحراوية التى يقبل عليها آلاف السائحين القادمين للمحافظة.

وتعد المنطقة من الغردقة حتى حدود وادى قنا بقعة مميزة لمغامرات الصحراء وسياحة السفارى، كما أن واحات «الكفرة» و«كانيون القطار» و«البديع» تعد من أهم الواحات التى بها عيون مياه عذبة فى الصحراء الشرقية، وكانت أهم طريق رومانى للبحر الأحمر على الصعيد، وتضم العديد من القطع الأثرية وأعمدة المعابد والأحواض ونصوصاً مكتوبة على الفخّار والأعمدة والحجارة المكسورة متروكة. وأكبر الأعمدة يبلغ طوله 20 مترًا وقطره 2.5 متر ويزن نحو 200 طن، والعديد من المبانى مازالت باقية على حالها.

معابد البحر الأحمر

وفى هذا الصدد، طالب العاملون فى الإرشاد السياحى بالبحر الأحمر، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بسرعة وضع خطة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من آثار ومعابد رومانية قديمة خاصة بمنطقتى جبل الدخان بصحراء الغردقة وصحراء سفاجا قبل تعرضها للاندثار والتى يعود تاريخها للقرن الـ3 الميلادى فى عصر الإمبراطور الرومانى «دقلديانوس» والتى تحتوى على بقايا معبد صغير ومدينة للعمال ومقابر، حيث كان الرومان يستخدمون المنطقة كمحجر لاستخراج حجر السماق الإمبراطورى البنفسجى اللون، وأقام الرومان مدينة للعمال لقطع الحجر وتصديره عن طريق ميناء صغير يسمى «حصن أبوشعر» جنوب الجونة بالبحر الأحمر.

وسبق أن طالبت نقابة المرشدين السياحيين بالبدء فى احياء المنطقة وترميم المعبد الرومانى عن طريق بعثة من وزارة الآثار وعمل الدراسات اللازمة لتجهيزها لاستقبال السائحين وإدراجها ضمن رحلات الشركات السياحية كمقصد سياحى تاريخى بالبحر الأحمر.

وفى الصحراء المواجهة لمدينة سفاجا وعلى بعد نحو ٤٥ كيلومترًا من مدينة سفاجا غربًا وعلى جانب طريق سوهاج- سفاجا الجديد، تقع بقايا أكبر محجر ومدينة رومانية لجلب الرخام الإمبراطورى والتى تسمى مدينة «مونس كلوديانوس» التى كانت أهم محجر رومانى فى الصحراء الشرقية لمدة تراوحت ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ عاما، ومن هنا جلبت روما أعمدة الرخام لمعابدها وقصورها فى رحلة تستغرق مدتها نحو أكثر من ٨ أسابيع لمسافة تزيد على 2000 كيلومتر. وكانت هذه المدينة تدار من قبل الجيش الرومانى وتم اكتشاف بقاياها نحو ١٨٢٣، وطوال هذه المدة زارها العشرات من علماء الآثار الأجانب وتعرضت للسرقة والنهب لمحتوياتها، وبالرغم من أهميتها التاريخية والأثرية فإنها مازالت دون تطوير أو أعمال ترميم لها من جانب وزارة الآثار.

وتجذب بقايا هذه المدينة العديد من رحلات السفارى التى يتم تنظيمها للسائحين الزائرين لمدينة سفاجا للتعرف على أهمية هذه المدينة خلال الحكم الرومانى لمصر.

معابد البحر الأحمر

وتشير المعلومات الأثرية الخاصة إلى أن «مونس كلوديانوس» كانت فى الأساس محجر رومانيا فى الصحراء الشرقية ويشرف على إدارتها الجيش الرومانى، وكان رجال المحجر من القوى العاملة الماهرة وكانوا يحصلون على أعلى الرواتب والمتبقى منها حاليًا العديد من القطع الأثرية والأعمدة الضخمة وبعض الأحواض وعدد من النصوص المكتوبة على الفخار والحجارة المكسورة وقد بنيت مختلف المبانى فى روما من رخام هذه المنطقة، أما الأعمدة الموجودة بالمدينة الرومانية فيبلغ طول الواحد 20 مترًا وقطره 2.5 متر ويزن نحو 200 طن، والعديد من المبانى مازالت باقية على حالها إلى ارتفاع السقف، وجدران وأبراج المدينة مازالت متواجدة، وكانت المدينة تضم ما يقدر بنحو 1000 شخص من الحرس كما توجد منازل العمال الرومانية وأنقاض الكنائس التى بنيت من الجرانيت، والآبار الدائرية التى كانت تملؤها المياه المعدنية ومازالت متواجدة بئر بها حتى الآن.

ويمكن للزائر رؤية أنقاض المدينة بوضوح حتى الآن، حيث إنها مترابطة مع الأزقة الضيقة بجدار 70 مترا مربعا، وخارج هذا الجدار فيلا خاصة كان يقيم بها مسؤول المحجر وهى مميزة عن بقية المنازل، بالإضافة إلى معبد لم يكتمل وإسطبلات لاستيعاب ما يصل إلى 400 رأس من الثيران ومشروع الأعلاف الخاصة بهم، وخزان مياه.

وفيما يخص رحلة الأعمدة الرخامية المستخرجة من وسط الجبال من «مونس كلوديانوس» إلى روما، فالعمود الواحد كان يبلغ طوله 20 مترًا وقطره 2.5 متر ويزن نحو 200 طن وكان يتم تحميلها على عربات ذات عجلات متنوعة العدد، تجرها الثيران وتبدأ رحلة الأعمدة إلى روما من «مونس كلوديانس» إلى نهر النيل بمدينة قنا بطول يصل إلى ١٢٠ كيلومترًا بعد استخراجها عن طريق حفر خوازيق طوليا داخل الجبل، وعلى طول الطريق من المدينة الرومانية إلى قنا تستمر الرحلة أكثر من 5 إلى 7 أيام من محطة إلى أخرى، وتلك المحطات تشبه الحصون وبها إسطبلات للخيول وإمدادات للمياه وطعام، واستخدمت الحمير والثيران لنقل الغذاء والماء التى يحتاجها الرجال بين محطات الطريق، لسحب العربات، كما استخدمت الجمال للاتصال ولنقل الغذاء والماء للعمال والثيران، ثم تنقل الأعمدة إلى السفن وتمر بنهر النيل لعبور البحر المتوسط، ثم إلى الموانئ الرومانية.

وشهدت المنطقة خلال السنوات الماضية زيارة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، للتعرف على ما تبقى من آثار هذه المدينة على الطبيعة من أجل الاهتمام بالمنطقة أثريًا ووضعها على برامج الزيارات السياحية ووضع خطة تطوير لها إلا أن هذه الخطة مازالت حبرا على ورق ولم يتم تنفيذها.