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« كفر الشيخ» تفتتح ملعب 62 الجدية بالحامول

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«رياضة كفر الشيخ» تفتتح ملعب 62 الجدية بالحامول « كفر الشيخ» تفتتح ملعب 62 الجدية بالحامول

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أزاحت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الخميس، الستار عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية بملعب تدريبي 62 الجدية التابع لإدارة شباب الحامول وجاهزيته لتدريب اللاعبين، وتسليم سور الأرض المخصصة لمركز شباب الغنايمة التابع لإدارة شباب سيدى سالم بعد انتهاء الأعمال الإنشائية به،

جاء ذلك عقب إعلان مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ في منتصف يوليو الماضي عن انتهاء الاعمال الإنشائية بأربعة ملاعب كرة قدم خماسي «ملعب زهران. سيدي غازي. خماسي، ملعب العلامية. بيلا. خماسي، ملعب الربايعة. سيدي سالم. خماسي، النصرية التابع لإدارة شباب الرياض».

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الفترة القادمة تشهد إزاحة الستار عن الانتهاء من تطوير 40 مركز شباب تطوير خطة إنشائية إضافية، وجار الانتهاء من إنشاء ملاعب «أم القرى» التابع لإدارة شباب الرياض، و«الكوم الطويل» التابع لإدارة شباب بيلا.

وأكد أن الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضيه المتنوعة ونشرها في العديد من القرى والمدن يهدف إلى تضافر الجهود لتقديم خدمة متميزة من خلال حزمة الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تقدمها المديرية بالمكان الذي يليق بالمواطن المصرى من أجل تحقيق رؤية وزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياه.

المصرى اليوم

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