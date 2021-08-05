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أعلن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الزمالك في إطار مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة زعيم الفلاحين كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان - محمد البشبيشي.

خط الدفاع: أحمد عيد -محمد سامي - محمد فتح الله - فتحي مبروك - محمد عبد القادر - جلال العقدة - يحيي حامد - محمود علاء - أحمد عادل - أحمد الندري - أشرف السيد.

خط الوسط: محمد غلوش - محمد حمدان - أحمد الشيخ - خالد الأخميمي - هشام بلحة - خالد رسلان - خالد لطفي.

خط الهجوم: بدر موسي - خالد كساب - عبد الرحمن عاطف أجويرو محمود صلاح.

ويأمل غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية للتقدم في جدول ترتيب الدوري حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة فيما يتواجد الزمالك في الوصافة برصيد 61 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

سيتم نقل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة تلفزيونياً عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية يوم السبت المقبل الساعة 7 مساء إلى جانب التردد الأرضي، ويوفر المصري اليوم خدمة متابعة لحظة بلحظة للقاء مع تحديث مستمر للنتيجة والأجواء داخل الملعب.

وتقدم القناة استديو تحليلي قبل اللقاء مع وجود مراسلين من الملعب لنقل الأجواء داخل بالإضافة إلى فقرة تحكيمية بعد المباراة.