أخبار عاجلة

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«أجويرو» يقود قائمة غزل المحلة ضد

Print
«أجويرو» يقود قائمة غزل المحلة ضد الزمالك «أجويرو» يقود قائمة غزل المحلة ضد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الزمالك في إطار مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة زعيم الفلاحين كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان - محمد البشبيشي.

خط الدفاع: أحمد عيد -محمد سامي - محمد فتح الله - فتحي مبروك - محمد عبد القادر - جلال العقدة - يحيي حامد - محمود علاء - أحمد عادل - أحمد الندري - أشرف السيد.

خط الوسط: محمد غلوش - محمد حمدان - أحمد الشيخ - خالد الأخميمي - هشام بلحة - خالد رسلان - خالد لطفي.

خط الهجوم: بدر موسي - خالد كساب - عبد الرحمن عاطف أجويرو محمود صلاح.

ويأمل غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية للتقدم في جدول ترتيب الدوري حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة فيما يتواجد في الوصافة برصيد 61 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

سيتم نقل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة تلفزيونياً عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية يوم السبت المقبل الساعة 7 مساء إلى جانب التردد الأرضي، ويوفر المصري اليوم خدمة متابعة لحظة بلحظة للقاء مع تحديث مستمر للنتيجة والأجواء داخل الملعب.

وتقدم القناة استديو تحليلي قبل اللقاء مع وجود مراسلين من الملعب لنقل الأجواء داخل بالإضافة إلى فقرة تحكيمية بعد المباراة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي