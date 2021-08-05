زيزيت سالم تكتب: «تبغ وشوكولاتة» (قصيدة)

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رتبت أمى موعدًا ثانيًا لمقابلة العريس الذى أحضرته طنط ثريا بصحبة والدته، تركنا لهم اختيار المكان والزمان وسرنى اختيارهم لهذا الفندق الفخم، جلسنا وحدنا على منضدة تبعد عنهن قليلا، استدار وجه أمى مبتسمًا معلنًا عن رضاها، لم تلفت نظرى وسامة محمود عندما رأيته بمنزلنا أول مرة، فقد وترتنى نظرات أخته الفضولية التى تفحصتنى من شعر رأسى حتى أصابع قدمى، انجذبت إلى هدوئه وحديثه الشيق، تحدثنا فى كل شىء وتركت نفسى على سجيتى معه، استطاع احتوائى بعد أن طاردنى الخوف من الفشل، لم يبدِ اعتراضا على عملى بعد الزواج، كما وافق على إقامتنا فى الشقة التى أهداها لى أبى وسجلها باسمى.

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مغمضة العينين، تملأ وجهى رغوة الصابون، شعرت بدبيب يدها على جسدى تفركه بليفة مخصصة لهذا الحمام المغربى، لتجعل من يومى هذا يوما تاريخيا عظيما، لم أدقق فى ملامح السيدة التى تتولى أمرى جيدا فقد بدت الرؤية صعبة للوهلة الأولى من هجوم البخار والسخونة، بدأت تخرط الماء عن شعرى بمشط خشبى وتنثر المياه بعيدا عنى، حاولت الانتهاء من هذا كله بسرعة فلا طاقة لى لاحتمال البخار فهو يعوق تنفسى ويخنقنى، رحت أنشف شعرى وأحيط جسدى بالمنشفة استعدادا للتوجه إلى مصفف الشعر وارتداء فستان العرس، ابتسمت لنفسى فى المرآة ومصفف الشعر يضع لى اللمسات الأخيرة، وموسيقى تعزف أنغاما حالمة تأتى من بعيد.

أقمنا العرس فى نفس الفندق الذى تقابلنا فيه أول مرة أنا ومحمود، قلبى يدق، إذ اقتربت لحظة خروجى حيث ينتظر الجميع فى شوق وفضول، تعدل لى أمى من وضع إكليل الياسمين والبنفسج الذى يتعلق بيدى، نسير أنا ومحمود على صوت الدفوف إلى مكان الاحتفال، يتابعنى أبى كظلى وقد تباطأ فى السير وهو ينظر لى نظرات فارغة وحبات من الدمع معلقة فى جفنيه، كانت سعادته منقوصة، بدا حزين الوجه ومنكسر القلب، يشعر بالخزى والعار لما فعلته هبة، بعد أن سأل عنها جميع المدعوين من الأهل والأقارب والأصدقاء وعرفوا بما حدث.

رجوت أبى قبل الزفاف ألا نخبر أحدا بحقيقة ما قامت به هبة، فلا داعى أن يعرفوا أنها هربت من البيت لتتزوج رجلا لم نقابله أبدا، لا عيب أن نتجمل وألا نريق ماء وجهنا، لا ضير أن نخبرهم أنها تزوجت بموافقتنا لنفسح لها مكانا للتوبة والعودة بيننا عندما تسنح الظروف، لكن أبى رفض تماما، أبت كرامته وكبرياؤه أن يخضعا لتوسلاتنا أنا وأمى، فما قامت به هبة اعتبره جرما عظيما يجب معاقبتها عليه أمام الجميع لتكون عبرة لكل شباب العائلة، لم يكتف بإخبارهم بكل شىء فقط بل أضاف أنه تبرأ منها ولن يسمح لها بالعودة إلى منزلنا بعد الآن، ورغم حدته فى الحديث إلا أن صوته كان يتهدج بالبكاء فى كل مرة يقول فيها:

ـ لا ابنتى ولا أعرفها.

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رافقنى أبى وأمى إلى مطار القاهرة لألحق بالطائرة المغادرة إلى لندن، فقد سبقنى محمود فى مأمورية عمل تتبع وزارة الخارجية إلى لندن بعد مرور عام على زواجنا، أرسل لى لأقيم معه فترة البعثة التى تستغرق أربع سنوات، ضمتنى أمى ثم أبعدتنى عنها وهى تطمئننى بنبرة حانية:

محمود إنسان طيب ومجتهد، أنتِ محظوظة به، قلت لها: لكن الشغل صعب فى لندن يا أمى، لن أجد عملا، وتعرفين أننى لست معتادة الجلوس بالبيت، الشغل هو حياتى.. عادت تضمنى مرة أخرى قائلة بذات النبرة الحانية: ستكونين بخير، وضعك هناك معه أفضل عمل لكِ، ثقى بى، ثم أنتِ لم تقدمى استقالتك من عملك هنا، فقط قدمتِ إجازة لمرافقة الزوج، أى أن مكانك هنا لن يضيع، وأربع سنوات فترة بسيطة ستمر بسرعة، المهم وطدى علاقتك بزوجك، امتلأت عيناى بالدموع وأنا أقول لها: لكن هذه أول مرة أفارقك أنتِ وبابا، قالت لى: استمتعى بوقتك واعتبريها إجازة طويلة، أنتِ مسافرة إلى لندن اعتبريها سياحة وليس عملا.

فى الطائرة إلى مطار هيثرو ذرفت دموعا كثيرة، مر شريط ذكرياتى مع هبة ونحن صغار حتى لحظة هروبها من البيت كأنه عمر طويل، أفتح الهاتف وأتفحص الصور التى تجمعنا على مدار السنوات ولا أجد مبررا لما قامت به، سوى طيشها وجنونها وتمردها الدائم على حياتها، ولا أتقبل أيضا قسوة أبى عليها ولا أصدق أن كبرياءه أعظم من حبه لها.

كان أبى حساسا وحنونا لكنه متحفظ وتقليدى إلى أبعد الحدود، كل يوم فى حياتى معه ترك أثرا جميلا وخاصا فى مخيلتى، نجتمع كل جمعة بعد الإفطار فى وجود أمى وممدوح وهبة نقرأ «بريد الجمعة» للكاتب «عبدالوهاب مطاوع» ونتناقش فى الحلول التى يطرحها للمشكلات، كانت هبة تخالفنا الرأى دائما وبدون تفسير منطقى، مجرد اعتراض وإثبات وجود، فيرد عليها أبى بعصبية بالغة: انتِ مجنونة؟ كيف تقولين ذلك، كل شىء عندك مباح؟ ما تقولينه ليس شجاعة إنها بجاحة، فتعقد هبة حاجبيها بعصبية وتصمت.

رجة خفيفة أحسستها بنصف وعى بعد أن رحت فى إغفاءة لا أدرى كم مكثت فيها، استقرت الطائرة على الأرض ووجدت محمود بانتظارى فى مطار هيثرو الذى يضج بالمسافرين القادمين والمغادرين، ضمنى إليه وقبلنى واصطحبنى معه بالسيارة إلى بيتنا الجديد، مكان إقامتنا يبعد عشرين كيلومترا عن وسط لندن حيث نقيم، سحرتنى أجواء شوارع لندن الصاخبة، فالبيوت محاطة بالحدائق الرائعة، والشرفات تزينها الزهور، الشقة مؤثثة على الطراز الإنجليزى داخل كومباوند خاص بأعضاء السفارة، ومعظم جيراننا من الأجانب.

بعد مرور شهرين تقريبا بدأ محمود يتغير قليلا ويعاملنى ببعض السطوة والعصبية، فطبيعة إقامتنا فى شقتى بعمارة أبى لم تمنحه الفرصة لفرض قوانينه الخاصة، حاول إثبات سيطرته بطريقة غبية، قام بصفعى على وجهى من أجل خلاف بسيط لا أتذكر سببه من تفاهته، ولأننى لم أعتد الخضوع، فقد أدهشه رد فعلى، اندفعت نحو المطبخ وأخرجت سكينا من الدرج وصحت به:

ـ إن اقتربت منى سأتصل بالشرطة والخارجية وأقول لهم إنك تشرب كثيرا ودائما مخمور وتتعدى علىّ بالضرب وآثار أصابعك على وجهى واضحة وتؤكد صحة كلامى، والنتيجة ستكون ترحيلك لمصر بفضيحة، فلا تحاول إهانتى أو التعدى على مرة ثانية أبدا.

انتابتنى الدهشة عندما تراجع للخلف خطوات ولم ينهرنى بل التزم الصمت، وبعد أن هدأت الأمور اعتذر لى ووعدنى بألا يكررها مرة أخرى.

كشف لى هذا الموقف عن نقطة ضعفه، صورته أمام المحيطين به تشغل حيزا مهما فى أولوياته، كما أنه حريص على سمعته وسيرته الحسنة أمام زملائه فى العمل، أملًا فى الترقى ومداومة السفر فى مأموريات أخرى خارج البلاد، بالإضافة إلى أنه كان كتابا مقروءا بالنسبة لى، أتوقع ردود أفعاله وأتنبأ بكل تصرفاته، لكن رد فعله المتخاذل جعل صورته تهتز بعينى، رأيته ضعيفا وربما لا يهمه سوى مصلحته الشخصية التى قد يتنازل من أجلها عن أى شىء.. مشهد خضوع أمى الدائم لأبى كان يستفزنى وربما جرأنى على قيامى بهذا التصرف، وحدَّ من مشاعرى تجاهه، ورغم أن طبائعنا تأقلمت إلى حد ما وأنجبت خلال هذه الفترة «سليم» و«خديجة» فإننى كلما ضبطت نفسى أمنح محمود بعضا من الحنان دون سبب واضح، أتراجع وأظهر له وجها آخر، وجُل ما أدهشنى هو احتماله لتناقضاتى وإصراره على إظهار مشاعره الطيبة لى بوضوح.