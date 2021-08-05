زينب فاضل تكتب: آه من قسوتك (شعر)

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حبك سفينة بلا شراع *** تبحر وتسير بموج بحار الألم
منذ عرفتك وانا فى جهاد *** ووصال الفتح كالسراب والعدم
ضحيت ووفيت فأثبتنى *** بسهام الغدر المسمومة والسقم
ليت ما فى القلوب يرى *** لأرى جفاف قلبك من حبى الأكرم
أى قسوة انطوت عليها لامبالاتك *** فلا تسمع نداء القلب والنغم
ومن أين تعلمت فنون القسوة *** فصار قلبك كالصخر الأصم
آه على قلبى الوفى وآه *** ذبحته بسكين الجحود الثلم
ظننت بك خيرا فخذلتنى *** فتركت لك ظلى ورحلت بالهَزَم
القلب قد أضناه عشقك *** والصدر ضاق من قسوتك كَالصَنم
وضعتك فى عينى فأعميتها *** وأسكنتك شريانى أَنْهَيتَه بالهَدَم
سلبتنى جميل مشاعرى بزيفك *** دور الحنون لقلبى المُهْدَم
أهلَكَتْنى الطرق وكم *** أهلَكَتْنى فى دائرة البحث عن العدم
طريق الأمان ولا غيره أريد *** ليحمينى من الضياع والحُطَم
من معاناتى ستولد قسوتى *** فالطين تزيده النار بالقساوة والصَرَم
وسأخرج من بين حطامى قوية *** شامخة كأعالى القمم
وزخات دموعى لفقدك ستجف*** ويوما ستبكى على الندم
وسأحيا لنفسى وكفى وجعا *** ووداعا لوهم الحب المبهم