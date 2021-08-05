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زينب فاضل تكتب: آه من قسوتك (شعر)

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زينب فاضل تكتب: آه من قسوتك (شعر) زينب فاضل تكتب: آه من قسوتك (شعر)

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حبك سفينة بلا شراع *** تبحر وتسير بموج بحار الألم

منذ عرفتك وانا فى جهاد *** ووصال الفتح كالسراب والعدم

ضحيت ووفيت فأثبتنى *** بسهام الغدر المسمومة والسقم

ليت ما فى القلوب يرى *** لأرى جفاف قلبك من حبى الأكرم

أى قسوة انطوت عليها لامبالاتك *** فلا تسمع نداء القلب والنغم

ومن أين تعلمت فنون القسوة *** فصار قلبك كالصخر الأصم

آه على قلبى الوفى وآه *** ذبحته بسكين الجحود الثلم

ظننت بك خيرا فخذلتنى *** فتركت لك ظلى ورحلت بالهَزَم

القلب قد أضناه عشقك *** والصدر ضاق من قسوتك كَالصَنم

وضعتك فى عينى فأعميتها *** وأسكنتك شريانى أَنْهَيتَه بالهَدَم

سلبتنى جميل مشاعرى بزيفك *** دور الحنون لقلبى المُهْدَم

أهلَكَتْنى الطرق وكم *** أهلَكَتْنى فى دائرة البحث عن العدم

طريق الأمان ولا غيره أريد *** ليحمينى من الضياع والحُطَم

من معاناتى ستولد قسوتى *** فالطين تزيده النار بالقساوة والصَرَم

وسأخرج من بين حطامى قوية *** شامخة كأعالى القمم

وزخات دموعى لفقدك ستجف*** ويوما ستبكى على الندم

وسأحيا لنفسى وكفى وجعا *** ووداعا لوهم الحب المبهم

المصرى اليوم

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