محمد الشحات يكتب: محاولات لا أعرف نهايتها (شعر)

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المحاولة الأولى حوار الظل

البناياتُ واقفةٌ

وظلُّ البناياتِ

تأخذه الشمسُ،

تمضى به

وتسكنُه

مع برزخِها

ثم تأتى به

ولا يستوى طولهُا

وما زاد ما زادها

فقد تستوى كلُّ تلك البناياتِ،

فى برزخٍ واحدٍ

قبل أن تستفيقَ مع الشمسِ

تفرش أثوابَها

وتبقى البنايات واقفةً هكذا

على حالِها

المحاولة الثانية التملُّص من وجهى

وكنتُ أحاولُ

أن أتملصَ من حالِ وجهى

حين أطلُّ به

نحو قافلةِ

المفلتينَ مِنَ الحُزْنِ

وأحاولُ أن أبتهجَ

....

كان النهر

على مقرُبةٍ من بيتِى

وأنا لا أعرفُ

كيف أقاومُ ضعفى

حين أحاولُ أن أُمْسِكَ بالماءِ

فيهربُ

فأحاولُ ثانيةً

حتى انتبهَ النهرُ

تقلَّصَ

وانكمشَ ليملأَ كفى

فجريتُ به فَرِحًا

فتساقطَ من كفِّى

فبكيتُ

ورحتُ ألملمه

فتطايرَ ماءُ النهرِ

وعادَ لمنبعِه

ولا زلتُ أحاولُ

أن أتملَّصَ من وجهى.

المحاولة الثالثة مَنْ لا يَبكِى

منْ لا يبكى

لن يبكى

حين يحاولُ أنْ يبكى

أو يشكو

حين يحاولُ أن يَشكو

سيظل يحاولُ

وهو حين يحاولُ

سيتوه بأروقةِ الزمنِ

وسوف يظلُّ يحاولُ

أن يبحثَ عمَّن يعرفُه

ويحاولُ أن يعرفَ من يعرفه

فإذا ما حاولَ أن يعرفَه

سيخالفُه

وسيبحثُ عمَّن سيصادقُه

فإذا ما صادقَه

أو صادفه

سيحاولُ أن يحذفه

أو يقذفَه

من ذاكرةِ الأشياءِ.

فإن تبكِ

فخيرٌ لكَ مِن ألَّا تبكى

المحاولة الرابعة التَّدرجُ فى لغةِ القولِ

الشوارعُ خاويةٌ

وهى لم ترتقِ

كى أغوصَ بها

والعمائرُ نائمةٌ

وهى لمْ ترتقِ

كى أحنَّ لها

ولى طفلةٌ

لم تزل تتدحرجُ فى لغةِ القولِ

وهى تحاورُنى

ثم تسألنى:

ما الذى ترتديِه

لكى تتنقلَ فى خفةٍ

من ربوعِ الطفولةِ؟

تبدأ رحلتَها

ثمَّ تقبضُ فى رقةٍ

كلَّ ما كان يخرجُ من وجهِها

لاندهاشِ تدحرجِ صوتِى

فما كان لى أن أسايرَها

وأحكى لها

كيفَ كان رحيلى المدججُ بالحزنِ

والأمسياتُ التى لم تزلْ تتراقصُ

بينَ كُراتِ دمِى

وبالخوفِ يملؤُنِى

كنتُ أحسبُ أنِّى أُحَرِّكُ أشَجانَهَا

حين أَمنحُها بعضَ مَا عِشْتَه

غيرَ أنَّ انكسَاراتِها

وهِى ترقُبُنِى

فاقَ ما كانَ يَسْكُنُنِى

فأغلقتُ ذاكرتِى

حَاوَلتُ أنْ أختفِى

فحنَّتْ على

فقاومْتُهَا

وانْسَحبْتُ

أجرّجرُ كلَّ الذى عِشتُهُ

وأغلقتُ عينِى

علىَ مَا كانَ يَسْكُنُهَا

منْ دموعٍ تُحاولُ أنْ تتدحرجَ

كىْ ترتمِى فى الفضاءِ الذِى

يتسَاقَطُ.. تُفَّاحةً

لمْ يزلْ لونُها يتأرجَحُ

تعطَّبتْ

وأخفَيتَنِى

ترجلتُ

كىْ ما أظلُّ

تلعثَمْتُ حينَ

انْبَرىَ فارسًا

ليَحمِلَهَا ثُمَّ يمضِى بِهَا

فأسْكَنَنِى

حيثُ لازلْتُ فِى جلسَتِى

أقلِّبُ فى الذكرياتِ التى عِشْتُهَا.

المحاولة الأخيرة ثنائية الذوبان فى حدقة المعشوق

(1)

بَيْنَمَا كانَ صمتُكَ

يخرجُ ملْتَهمًا كلَّ مَا قلتُه

انْتَبَهْتُ إلىَ لُغتِى

وأسْكتُّ أحرفَهَا

ثمَّ أغلقْتهَا

وغلَّفتهَا

ثمَّ حاولتُ أنْ أصْطَفِى

مَا يُتيِحُ لهَا

أنْ تُقاومَ ضَعفِى

وتخرجُ فى زينَةٍ

فقد حانَ وقتُ اشتِهَائِك

كنتُ تنفَّسْتُ

ما كانَ يخرجُ مِن رئتيكَ

وأسكنْتُ قلبِى بلا ساترٍ

عندَ زاويةٍ

كانَ قد مرَّ بهَا العَاشِقُونَ

فحاولتُ ألاَّ أقَاوِمَ شَوقى

وأطْلقْتُهُ

وأنا أرْتَمِيْ فِيْ ضِفَافِكَ

حتَّىَ انْتبَهْتُ

إلىَ حدقاتِ عيونِكَ

تلكَ التى أدْخلتْنِى

ثمَّ كانَ التَّحاورُ

صادقْتُ بؤرتَهَا

فلوْ كانَ لِى

أنْ أظلَّ بِهَا

لطاوعْتُهَا

حينَ تُغلِقُ أبوابَهَا

وبتُّ بِهَا

ومَا كانَ لِى أنْ أغادِرَهَا

أو لعلِّى أرىَ

كلَّ مَا تشتَهيهِ

وأُصبِحُ فى غفلةٍ

ملءَ أعينِهَا

(2)

سأسْكنُ فى رئتيْكِ

وأبنى بِهَا خيمةً

وأغلقُ أبوابَهَا

وقد أنتقى

مَنْ يُسَامِرنِى

ولنْ أرتَجِى

أىَّ نافذةٍ

لأتابعَ خلسةً

منْ يمرُّ بها

سأرقبُ ريحَ النَّسيمِ

وأبحثُ عنْ قاربٍ

ثمَّ أركبَهُ

وأدخلُ فى تيهِ قلِبِك

هُنَا نامَ شوقِى الذِى كنتُ أزهُوُ بِهِ

كانَ مُنكسِرًا

هزَّهُ ألفُ شوقٍ يزاحِمُهُ

فكنتُ أحَاولُ

أنْ أرتَمِى باتِّجَاهِ عيونِك

نحوَ الفؤادِ الِذى هزَّنِى

ليأتيَ إلىَ خَيمتِى

ثُمَّ يسكُنُهَا

ويُطيلُ البقَاءَ.