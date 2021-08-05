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عبدالقادر يكشف تفاصيل دعوة «رجال يد الأهلي» للمشاركة في السوبر الإفريقي

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عبدالقادر يكشف تفاصيل دعوة «رجال يد الأهلي» للمشاركة في السوبر الإفريقي عبدالقادر يكشف تفاصيل دعوة «رجال يد الأهلي» للمشاركة في السوبر الإفريقي

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قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بخصوص ترشيح فريق «رجال يد الأهلي» للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي .

وأوضح عبدالقادر أنه تم عرض الأمر على الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق محروس وياسر الرملي رئيس الجهاز، حيث وافقا على المشاركة في المباراة، التي كان من المقرر أن تقام يوم 22 أغسطس الجاري في المغرب قبل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي من المنتظر أن يشارك بها «رجال يد الأهلي».

وأشار إلى أن النادي تلقى خطابًا خلال الساعات القليلة الماضية من الاتحاد المصري لكرة اليد مرفقًا به خطاب من الاتحاد الإفريقي للعبة يفيد بقرار إقامة المباراة بين «رجال يد الأهلي» والزمالك يوم 18 أغسطس الجاري في ، باعتبار أن طرفي اللقاء من نفس البلد.

المصرى اليوم

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