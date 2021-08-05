وزيرة الصحة تزور مصابي حادث وسط سيناء

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زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الخميس، الأطباء المصابين في حادث تصادم سيارتين بمنطقة وسط سيناء، أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

ووجهت الوزيرة بتوفير كل الإمكانيات لعلاج الدكتور أسامة سالم، مدير الطب العلاجي، وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء سابقًا، والدكتور مصطفى سامي، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بشمال سيناء، بعد إصابتهما في حادث سير على طريق وسط سيناء.

وكان طريق وسط سيناء قد شهد منذ عدة أيام حادث تصادم مروع بين سيارة تابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء وسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 3 من العاملين بالصحة وإصابة 2 آخرين بإصابات متنوعة.