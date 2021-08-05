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يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي قي مباراة قوية ومتكررة عبر تاريخ اللعبة.

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر تصعيد المارد الأحمر لخوض المواجهة بصفته وصيفاً لكأس الكؤوس بعد اعتذار البطل (النجم الساحلي التونسي).

وستقام مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لكرة اليد في الـ18 من شهر أغسطس الجاري بعد أن كان مقرر لها يوم 23 من نفس الشهر في مدينة أغادير المغربية.

ويتأهل بطل السوبر الأفريقي إلى بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد ممثلاً عن القارة السمراء ومنافساً لأبرز أندية اللعبة.

وتعد المواجهة المنتظرة هي الراعبة على التوالي بين القطبين في منافسة السوبر الأفريقي وتمكن الأهلي من حسم نسخة 2018 لصالحه فيما عاد الزمالك بقوة خلال نسختي 2019 و2020.