وزير الزراعة: تنفيذ تكليفات الرئيس بتدقيق المساحات الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تدقيق المساحات الاضافية وقدرها 400 الف فدان لضمها إلى المساحة الاصلية في مشروع الدلتا الجديدة فإن الفريق الفنى من وزارة الزراعة يواصل حصر وتصنيف وتقييم التربة لاراضى المشروع

وقال إن حوالي 50 من الخبراء والمتخصصين والباحثين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة والجهاز التنفيذى لتحسين الاراضي وبالاشتراك مع الأساتذة والباحثين من كليتى الزراعة بجامعتى القاهرة والاسكندرية يقومون بإجراء وتنفيذ الانشطة الحقلية والميدانية والمعملية لإعداد دراسات حصر وتصنيف وتقييم التربة لمساحة الـ400 ألف فدان جديدة اضافية في امتداد مشروع الدلتا الجديدة، وذلك بالإضافة إلى المساحات التي سبق حصرها وايضا المساحات المخصصة لمشروع مستقبل مصر ومشروع جنة مصر وجهاز الخدمة الوطنية وذلك استكمالا للمساحة المستهدفة في المشروع القومى العملاق.

وأضاف القصير أن القيادة السياسية تسعى إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مشيرا إلى أن مشروعات استصلاح الأراضي تعتمد على المياه الجوفية وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وان هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس مجلس الوزراء من Hجل الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.

جدير بالذكر أن المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان كمشروع تنموى متكامل يستهدف زراعة حوالى مليون فدان منه في المرحلة الاولى اعتمادا على مصادر المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الزراعى والتى تتكلف المليارات من الجنيهات وما يتم حصره واستكشاف مدى صلاحيته الان من مساحات اضافية للتوسع في المشروع مستقبلا عند توافر مقننات مائية اضافية من المصادر سالف الاشارة Yليها.