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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إسكان «درة الوادي» بالخارجة

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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إسكان «درة الوادي» بالخارجة محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إسكان «درة الوادي» بالخارجة

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الخميس، مشروع إسكان درة الوادي بامتداد حي 25 يناير بمدينة الخارجة المقام على مساحة 50 فدانًا، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز.

وأوضح «الزملوط» أنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب من إجمالي 101 عمارة يشملها المشروع، وكذلك الانتهاء من البنية الأساسية للموقع بالكامل (صرف صحي- مياه شرب- كهرباء- طرق- لاند سكيب)، وطرحها للمواطنين الراغبين في التسلم الفوري من خلال مديرية الإسكان.

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