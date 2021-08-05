دورة تدريبية لتنفيذ المدارس الحقلية في الوادي الجديد

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نفذ القطاع الزراعي بالوادي الجديد، دورة تدريبية لتدريب مسؤلي تنفيذ المدارس الحقلية التي تنفذ ميدانيا في المزارع المختلفة، ضمن انشطة مشروع الادارة المستدامة للنظم الايكولوجية في مركز الخارجة بالمحافظة، بالتعاون مع جامعة الوادى الجديد، ومنظمة الاغذية والزراعة، ومركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور احمد دياب، مستشار منظمة الفاو ومسئول التدريب، انه يتم متابعة وتقييم مدارس المزارعيين الحقلية وتم عمل تقيم فردي للمتدربين، بجانب شرح كيفية ادارة المدارس الحقلية في ظل كورونا.

وأضاف، أنه تم صقل خبرات المتدربين وتحسين آدائهم واعطائهم دفعة وثقة بالنفس لإدارة مدرسة حقلية، مشيرا إلى أن المشروع بدأ منذ 6 أشهر ومن المخطط تنفيذ 90 مدرسة حقلية على مستوي مركز الخارجة بقري ناصر الثورة والمنيرة والشركة، ولابد من تحفيز رواد في المدارس الحقلية والمردود كبير وسيحقق نفع للمزارع وهو هدف من اهداف التنمية المستدامة الاساسية لتنمية الانسان وتطويرة وتغير المفاهيم للارتقاء به وبسبل المعيشة والانتاجية .

من جانبه أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد ان تدريب مسؤلى تنفيذ المدارس الحقلية والمعروف بمسمى «الميسرين والميسرات» لتنفيذ المدارس الحقلية التي تعد تجربة فريدة ورائدة، وستحقق مردود إيجابي للمزارعين من خلال الشرح والطريقة السلسة في توصيل المعلومة، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابى على جودة وانتاجية المحاصيل الزراعية .