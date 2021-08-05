رئيس جامعة الوادي الجديد: نسعى للتقدم في الاعتماد والجودة

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ترأس الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بحضور الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب والدكتور ماهر زنقور المدير التنفيذي للمركز ،ومدراء الوحدات بكليات الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة تتعهد بالدعم الكامل للكليات سعيا وراء التقدم للإعتماد في القريب ومثمنا دور مركز ضمان الجودة وتقييم الآداء، مشددًا على أهمية الإلتزام بقواعد مسار الجودة في كل مؤسسات الجامعة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية التي تدعمها الدولة لمزيد من الرقى والإزدهار للعملية التعليمية للوصول بالمنتج والمخرج التعليمى بما يحقق ويلبى رغبات سوق العمل من خلال منتج تعلمى راقى يحقق آمال وطموحات القيادة السياسية التي لم تبخل على دعم منظومة التعليم والبحث العلمى بالجامعة.

وقال الدكتور ماهر زنقور مدير مركز ضمان الجودة وتقيييم الآداء بالجامعة، ان الاجتماع تناول مناقشة تطورات اداء الكليات في مسار الجودة والاعتماد واستعراض ما تم انجازه من معايير اعتماد الكليات، بالاضافة إلى إعداد خطط الكليات الاستراتيجية في ضوء خطة الجامعة، ووضع خطة زمنية للعمل وقياس الاداء بكليات الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم عرض جزء من سبل دعم الخطة التنفيذية ومراقبتها بالكليات مثل نموذج المتابعة الربع سنوي للخطة ونموذج تقييم اداء الكليات في ضوء خطة الجامعة الاستراتيجية والرامية للحصول على الجودة والاعتماد.